Пермский олигарх решил сдавать курорт на своем острове в аренду

На курорте построят несколько вилл и люксовый отель Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Уроженец Перми, олигарх Дмитрий Рыболовлев будет сдавать в аренду курорт, построенный на собственном острове Скорпиос у побережья Греции. Сейчас строительство VIP-курорта находится на начальной стадии. Стоимость проекта оценивается в 165 миллионов евро.

«Курорт, принадлежащий семье Рыболовлева, будут сдавать в аренду понедельно. Стоимость отдыха превысит 1 млн евро (более 90 млн рублей) в неделю», — пишет издание «РБК». Уточняется, что недвижимость, принадлежащую миллиардеру, можно будет арендовать в тот период, когда он сам или его близкие не пользуются ей.

Согласно проекту, остров Рыболовлева будет оборудован вертолетной площадкой, гаванью для яхт, на нем построят несколько вил, люксовый отель, а также спорткомплекс. Рыболовлев приобрел остров Скорпиос для собственной дочери еще в 2013 году. Изначально предполагалось, что он будет закрыт от посторонних, но затем олигарх решил привлекать на него богатых туристов со всех стран.