Пермский олигарх решил сдавать курорт на своем острове в аренду

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Греция. Крит., море, зонт, курорт, греция, лежак, отдых
На курорте построят несколько вилл и люксовый отель Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Уроженец Перми, олигарх Дмитрий Рыболовлев будет сдавать в аренду курорт, построенный на собственном острове Скорпиос у побережья Греции. Сейчас строительство VIP-курорта находится на начальной стадии. Стоимость проекта оценивается в 165 миллионов евро.

«Курорт, принадлежащий семье Рыболовлева, будут сдавать в аренду понедельно. Стоимость отдыха превысит 1 млн евро (более 90 млн рублей) в неделю», — пишет издание «РБК». Уточняется, что недвижимость, принадлежащую миллиардеру, можно будет арендовать в тот период, когда он сам или его близкие не пользуются ей.

Согласно проекту, остров Рыболовлева будет оборудован вертолетной площадкой, гаванью для яхт, на нем построят несколько вил, люксовый отель, а также спорткомплекс. Рыболовлев приобрел остров Скорпиос для собственной дочери еще в 2013 году. Изначально предполагалось, что он будет закрыт от посторонних, но затем олигарх решил привлекать на него богатых туристов со всех стран.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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