«Мы на это не поведемся»: Матвиенко раскрыла, при каких условиях РФ пойдет на переговоры с Украиной

Матвиенко: Украина не получит территориальных уступок
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, матвиенко валентина
Матвиенко заявила, что Украина не получит новые территории России по итогам мирных переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская сторона готова пойти на мирные переговоры с Украиной при учете своих интересов и реалий в мире. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что возвращение Киеву Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР не произойдет.

«Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий на земле и интересов РФ. <…> Никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет», — заявила Матвиенко на пресс-конференция по итогам весенней сессии. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, что мирные переговоры приведут к смене режима на Украине. Он добавил, что если в Киеве планирует заморозить конфликт, то у них ничего не получится и не выйдет перевооружиться, передает «Царьград».

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Российская сторона готова пойти на мирные переговоры с Украиной при учете своих интересов и реалий в мире. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что возвращение Киеву Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР не произойдет. «Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий на земле и интересов РФ. <…> Никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет», — заявила Матвиенко на пресс-конференция по итогам весенней сессии. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, что мирные переговоры приведут к смене режима на Украине. Он добавил, что если в Киеве планирует заморозить конфликт, то у них ничего не получится и не выйдет перевооружиться, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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