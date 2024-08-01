«Мы на это не поведемся»: Матвиенко раскрыла, при каких условиях РФ пойдет на переговоры с Украиной

Российская сторона готова пойти на мирные переговоры с Украиной при учете своих интересов и реалий в мире. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что возвращение Киеву Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР не произойдет.
«Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий на земле и интересов РФ. <…> Никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет», — заявила Матвиенко на пресс-конференция по итогам весенней сессии. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, что мирные переговоры приведут к смене режима на Украине. Он добавил, что если в Киеве планирует заморозить конфликт, то у них ничего не получится и не выйдет перевооружиться, передает «Царьград».
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