Онколог рассказал о неочевидном признаке самого редкого рака, встречающегося у тюменцев

Тюменский онколог Ракитин: родинка на радужке является возможным симптомом рака

01 августа 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Онкология глаз в Тюменской области встречается реже всех видов рака Фото: Илья Московец © URA.RU Родинка на радужке или склере является возможным симптомом рака глаза — самого редкого вида онкологии, встречающегося у тюменцев. Об этом URA.RU рассказал онколог и заведующий поликлиническим отделением «Медицинского города» Станислав Ракитин. «Злокачественные новообразования глаз и их придаточного аппарата (слезных желез, нервной оболочки) у тюменцев встречаются редко. Симптомы, которые могут говорить о заболевании — изменение цвета радужки или родинка, пятнышко в глазу. Это является признаком меланомы», — рассказал Станислав Ракитин в разговоре с URA.RU. В Тюмени диагностику на данный вид рака проводят в «Областном офтальмологическом диспансере». Так как подобная онкология является редкой для региона, пациентов чаще всего отправляют на лечение в федеральные медицинские центры Москвы. В них имеется специальное оборудование для лучевой терапии, которое необходимо для лечения, и которого нет в УрФО. Злокачественные новообразования глаз и придаточного аппарата для Тюменской области являются редкими. Среди всех видов онкологии их выявляют меньше всего. Так, как рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения, в 2023 году в регионе было 12 таких пациентов, а в 2024-м — всего шесть. Другими симптомами, указывающими на возможную опухоль, выступают внезапно появившееся косоглазие, спонтанное снижение зрения, боли, а также выпячивание глазного яблока наружу. Хирургическим путем новообразования удаляют в «Медицинском городе». В таких случаях сохранить глаз не удается — после ампутации пациенту необходим протез, тогда как в случае меланомы зрение остается сохранным в практически 90% случаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родинка на радужке или склере является возможным симптомом рака глаза — самого редкого вида онкологии, встречающегося у тюменцев. Об этом URA.RU рассказал онколог и заведующий поликлиническим отделением «Медицинского города» Станислав Ракитин. «Злокачественные новообразования глаз и их придаточного аппарата (слезных желез, нервной оболочки) у тюменцев встречаются редко. Симптомы, которые могут говорить о заболевании — изменение цвета радужки или родинка, пятнышко в глазу. Это является признаком меланомы», — рассказал Станислав Ракитин в разговоре с URA.RU. В Тюмени диагностику на данный вид рака проводят в «Областном офтальмологическом диспансере». Так как подобная онкология является редкой для региона, пациентов чаще всего отправляют на лечение в федеральные медицинские центры Москвы. В них имеется специальное оборудование для лучевой терапии, которое необходимо для лечения, и которого нет в УрФО. Злокачественные новообразования глаз и придаточного аппарата для Тюменской области являются редкими. Среди всех видов онкологии их выявляют меньше всего. Так, как рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения, в 2023 году в регионе было 12 таких пациентов, а в 2024-м — всего шесть. Другими симптомами, указывающими на возможную опухоль, выступают внезапно появившееся косоглазие, спонтанное снижение зрения, боли, а также выпячивание глазного яблока наружу. Хирургическим путем новообразования удаляют в «Медицинском городе». В таких случаях сохранить глаз не удается — после ампутации пациенту необходим протез, тогда как в случае меланомы зрение остается сохранным в практически 90% случаев.