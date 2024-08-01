Подросток ответил на звонок по сотовому из-под завалов в Нижнем Тагиле. Видео

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Подросток и еще несколько человек находятся под завалами дома
Подросток и еще несколько человек находятся под завалами дома Фото:

Подросток, который находится сейчас под завалами в Нижнем Тагиле, ответил на звонок по сотовому телефону. Об этом рассказала жительница рухнувшего дома.

«Под завалами у меня выпускник моего детского сада лежит, Миша, ему 13 лет. Он взял трубку, ответил на телефон, сказал, что у него ноги прижаты. Но не знаем, где Анечка с третьего этажа и еще одна девочка, и еще семилетний мальчик, который заходил в подъезд», — плача, рассказала женщина. Сама она с семьей живет в этом доме, но в другом подъезде.

Предварительной причиной ЧП в пятиэтажке называется взрыв бытового газа. На место стянуты все силы МЧС и полиции. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Подросток, который находится сейчас под завалами в Нижнем Тагиле, ответил на звонок по сотовому телефону. Об этом рассказала жительница рухнувшего дома. «Под завалами у меня выпускник моего детского сада лежит, Миша, ему 13 лет. Он взял трубку, ответил на телефон, сказал, что у него ноги прижаты. Но не знаем, где Анечка с третьего этажа и еще одна девочка, и еще семилетний мальчик, который заходил в подъезд», — плача, рассказала женщина. Сама она с семьей живет в этом доме, но в другом подъезде. Предварительной причиной ЧП в пятиэтажке называется взрыв бытового газа. На место стянуты все силы МЧС и полиции. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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