Подросток, который находится сейчас под завалами в Нижнем Тагиле, ответил на звонок по сотовому телефону. Об этом рассказала жительница рухнувшего дома.
«Под завалами у меня выпускник моего детского сада лежит, Миша, ему 13 лет. Он взял трубку, ответил на телефон, сказал, что у него ноги прижаты. Но не знаем, где Анечка с третьего этажа и еще одна девочка, и еще семилетний мальчик, который заходил в подъезд», — плача, рассказала женщина. Сама она с семьей живет в этом доме, но в другом подъезде.
Предварительной причиной ЧП в пятиэтажке называется взрыв бытового газа. На место стянуты все силы МЧС и полиции. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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