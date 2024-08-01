Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали женщину с младенцем

Спасатели вытаскивают пострадавших из-под завалов (архивное фото)
После обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину с грудным ребенком. ЧП произошло в доме по ул. Сибирская, 81.
"Женщину с грудным ребенком достали из-под завалов. Ей оказывают помощь медики", — сообщают читатели URA.RU.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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