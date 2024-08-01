Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали женщину с младенцем

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Спасатели вытаскивают пострадавших из-под завалов (архивное фото)
Спасатели вытаскивают пострадавших из-под завалов (архивное фото) Фото:

После обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину с грудным ребенком. ЧП произошло в доме по ул. Сибирская, 81.

"Женщину с грудным ребенком достали из-под завалов. Ей оказывают помощь медики", — сообщают читатели URA.RU. 

В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

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После обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину с грудным ребенком. ЧП произошло в доме по ул. Сибирская, 81. "Женщину с грудным ребенком достали из-под завалов. Ей оказывают помощь медики", — сообщают читатели URA.RU.  В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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