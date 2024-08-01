В Кремле напомнили о вознаграждении за уничтожение F-16

01 августа 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что за истребители, поставленные Киеву, будет выдано вознаграждение при их уничтожении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За западные истребители F-16, которые поставили Украине, может получено получен вознаграждение в случае их уничтожения. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что эти самолеты в значительной степени не изменят ситуацию на фронте для Киева. Новость по теме Что нужно знать о самолетах F-16 у ВСУ, за уничтожение которых объявили награду. Фотогалерея «Вознаграждения уже были предложены. Второе — здесь нет волшебной таблетки, нет панацеи и ее не будет у вооруженных сил киевского режима», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что поставки истребителей не должны значимо повлиять на динамику и обстановку на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За западные истребители F-16, которые поставили Украине, может получено получен вознаграждение в случае их уничтожения. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что эти самолеты в значительной степени не изменят ситуацию на фронте для Киева. «Вознаграждения уже были предложены. Второе — здесь нет волшебной таблетки, нет панацеи и ее не будет у вооруженных сил киевского режима», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что поставки истребителей не должны значимо повлиять на динамику и обстановку на фронте.