В Кремле напомнили о вознаграждении за уничтожение F-16

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что за истребители, поставленные Киеву, будет выдано вознаграждение при их уничтожении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За западные истребители F-16, которые поставили Украине, может получено получен вознаграждение в случае их уничтожения. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что эти самолеты в значительной степени не изменят ситуацию на фронте для Киева.

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«Вознаграждения уже были предложены. Второе — здесь нет волшебной таблетки, нет панацеи и ее не будет у вооруженных сил киевского режима», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что поставки истребителей не должны значимо повлиять на динамику и обстановку на фронте.

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За западные истребители F-16, которые поставили Украине, может получено получен вознаграждение в случае их уничтожения. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что эти самолеты в значительной степени не изменят ситуацию на фронте для Киева. «Вознаграждения уже были предложены. Второе — здесь нет волшебной таблетки, нет панацеи и ее не будет у вооруженных сил киевского режима», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что поставки истребителей не должны значимо повлиять на динамику и обстановку на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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