За западные истребители F-16, которые поставили Украине, может получено получен вознаграждение в случае их уничтожения. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что эти самолеты в значительной степени не изменят ситуацию на фронте для Киева.
«Вознаграждения уже были предложены. Второе — здесь нет волшебной таблетки, нет панацеи и ее не будет у вооруженных сил киевского режима», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что поставки истребителей не должны значимо повлиять на динамику и обстановку на фронте.
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