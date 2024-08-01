Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали мужчину, он чудом не пострадал

Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле спасатели достали девятого пострадавшего. Мужчина чудом не получил серьезных увечий, рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Только что из-под завалов извлечен девятый пострадавший. Это мужчина по имени Ринат, 1985 года рождения. Серьезных травм он, к счастью, не получил, поэтому от госпитализации отказался», — сказал полковник.
Таким образом мужчина стал уже девятым человеком, кого удалось извлечь из-под завалов. Ранее сообщалось, что восемь человек доставлены в больницу, среди них два подростка, мальчик 5-6 лет и младенец. Все самое главное о взрыве и обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле — в онлайн-трансляции URA.RU.
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