Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали маленького мальчика

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Разное. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помощь
Ребенка срочно везут в больницу Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле достали маленького мальчика. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Только что из-под завалов извлекли еще одного ребенка, восьмого пострадавшего. Примерный возраст — пять-шесть лет, мальчик. Его срочно везут в больницу», — сказал Горелых.

Предварительной причиной ЧП в пятиэтажке называют взрыв бытового газа. На место стянуты все силы МЧС и полиции. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле достали маленького мальчика. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Только что из-под завалов извлекли еще одного ребенка, восьмого пострадавшего. Примерный возраст — пять-шесть лет, мальчик. Его срочно везут в больницу», — сказал Горелых. Предварительной причиной ЧП в пятиэтажке называют взрыв бытового газа. На место стянуты все силы МЧС и полиции. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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