Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали маленького мальчика

Ребенка срочно везут в больницу
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле достали маленького мальчика. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Только что из-под завалов извлекли еще одного ребенка, восьмого пострадавшего. Примерный возраст — пять-шесть лет, мальчик. Его срочно везут в больницу», — сказал Горелых.
Предварительной причиной ЧП в пятиэтажке называют взрыв бытового газа. На место стянуты все силы МЧС и полиции. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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