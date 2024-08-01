Минобороны: ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot

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ВС РФ поразили американские пусковые установки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot. Эти установки производятся в США.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщает Минобороны РФ. Кроме того, российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками, поезда с боеприпасами, скопления военных солдат и техники противника в 147 районах. Совокупные потери Украины за сутки составили до 1965 человек, добавили в Минобороны.

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Вооруженные силы России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot. Эти установки производятся в США. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщает Минобороны РФ. Кроме того, российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками, поезда с боеприпасами, скопления военных солдат и техники противника в 147 районах. Совокупные потери Украины за сутки составили до 1965 человек, добавили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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