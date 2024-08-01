Владельцы конного клуба судятся с мэрией Кургана, которая не продлевает аренду земли. Видео

Конный клуб просит мэрию Кургана не закрывать их из-за проблем с арендой

01 августа 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Курганцы призывают сохранить конный клуб, который под угрозой закрытия из-за отказа мэрии в аренде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конный клуб «Пегас» в Кургане, занимающийся с детьми с ограниченными возможностями, под угрозой закрытия из-за отказа департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации продлить договор аренды земли из-за ошибок при строительстве объекта в клубе. При этом родители детей с ОВЗ призывают мэрию сохранить клуб, а руководитель центра Ксения Ильтякова заявила URA.RU, можно провести перераспределение на участке. «Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений не дает нам продлить договор аренды. Это наша последняя попытка сохранить землю», — рассказала Ильтякова. По ее словам, клуб находится на грани закрытия, несмотря на важную социальную работу: реабилитацию детей с ограниченными возможностями, развитие конного спорта в регионе. Также клуб частично является приютом для животных. Руководительница конного клуба также пояснила URA.RU, что проблемы начались три года назад, когда умер владелец земли — ее отец. Администрация города потребовала построить крытую площадку для продления договора аренды с «Пегасом», на которую она потратила около 1,5 млн рублей. Однако строители допустили ошибку при возведении объекта. «Строители вышли за пределы земельного участка, и нам не дали объект ввести в эксплуатацию», — отметила она. При этом Ильтякова предлагает решение данной проблемы. По ее словам, можно провести процедуру перераспределения земельных участков, чтобы клуб, просуществовавший более 30 лет, не закрылся. При этом, по ее словам, землю уже хотят выставить на торги. «Аренда уже закрыта, и, скорее всего, землю нашу хотят выставить на торги», — резюмировала она в разговоре с URA.RU. Родители детей с ограниченными возможностями выступили с просьбой не закрывать конный клуб «Пегас». Они подчеркнули важность занятий для улучшения эмоционального состояния детей и призвали администрацию оказать помощь. «Клуб очень нужен для наших детей — тут проходят и занятия по иппотерапии, это улучшает эмоциональное состояние детей. Просим администрацию помочь и не закрывать глаза на ситуацию», — заявила одна из родителей. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской администрации для того, чтобы взять комментарий по данной теме. На момент публикации новости ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конный клуб «Пегас» в Кургане, занимающийся с детьми с ограниченными возможностями, под угрозой закрытия из-за отказа департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации продлить договор аренды земли из-за ошибок при строительстве объекта в клубе. При этом родители детей с ОВЗ призывают мэрию сохранить клуб, а руководитель центра Ксения Ильтякова заявила URA.RU, можно провести перераспределение на участке. «Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений не дает нам продлить договор аренды. Это наша последняя попытка сохранить землю», — рассказала Ильтякова. По ее словам, клуб находится на грани закрытия, несмотря на важную социальную работу: реабилитацию детей с ограниченными возможностями, развитие конного спорта в регионе. Также клуб частично является приютом для животных. Руководительница конного клуба также пояснила URA.RU, что проблемы начались три года назад, когда умер владелец земли — ее отец. Администрация города потребовала построить крытую площадку для продления договора аренды с «Пегасом», на которую она потратила около 1,5 млн рублей. Однако строители допустили ошибку при возведении объекта. «Строители вышли за пределы земельного участка, и нам не дали объект ввести в эксплуатацию», — отметила она. При этом Ильтякова предлагает решение данной проблемы. По ее словам, можно провести процедуру перераспределения земельных участков, чтобы клуб, просуществовавший более 30 лет, не закрылся. При этом, по ее словам, землю уже хотят выставить на торги. «Аренда уже закрыта, и, скорее всего, землю нашу хотят выставить на торги», — резюмировала она в разговоре с URA.RU. Родители детей с ограниченными возможностями выступили с просьбой не закрывать конный клуб «Пегас». Они подчеркнули важность занятий для улучшения эмоционального состояния детей и призвали администрацию оказать помощь. «Клуб очень нужен для наших детей — тут проходят и занятия по иппотерапии, это улучшает эмоциональное состояние детей. Просим администрацию помочь и не закрывать глаза на ситуацию», — заявила одна из родителей. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской администрации для того, чтобы взять комментарий по данной теме. На момент публикации новости ответ ожидается.