Глюкоза подчистила соцсети после скандального концерта в Красноярске

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Пресс-конференция по премьере фильма "Бабушка легкого поведения - 2". Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
Глюкоза удалила все посты в одной из своих соцсетей Фото:

Известная российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) полностью очистила свой профиль в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), удалив все публикации. Это произошло на фоне скандала после ее концерта в Красноярске и последующих новостей о посещении рехаба.

«38-летняя певица Глюкоза удалила все посты в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после скандала на концерте в Красноярке и последующих новостей о рехабе», — пишет NEWS.ru. На момент очистки аккаунта у артистки было 2,6 миллиона подписчиков.

Глюкоза не предоставила никаких комментариев относительно своего решения удалить контент со страницы. Она также не попрощалась с фанатами.

Все фотографии на странице Глюкозы в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) удалены
Все фотографии на странице Глюкозы в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) удалены
Фото:

На Дне металлурга в Красноярске 20 июля Глюкоза, по словам горожан, вышла на сцену не в трезвом состоянии. Она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя на мероприятии были дети от 12 лет.

Позже стало известно, что певицу собираются отправить в рехаб. Сама Глюкоза не против. Она планирует пройти курс лечения, начав с недельной программы детоксикации.

*Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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Известная российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) полностью очистила свой профиль в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), удалив все публикации. Это произошло на фоне скандала после ее концерта в Красноярске и последующих новостей о посещении рехаба. «38-летняя певица Глюкоза удалила все посты в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после скандала на концерте в Красноярке и последующих новостей о рехабе», — пишет NEWS.ru. На момент очистки аккаунта у артистки было 2,6 миллиона подписчиков. Глюкоза не предоставила никаких комментариев относительно своего решения удалить контент со страницы. Она также не попрощалась с фанатами. На Дне металлурга в Красноярске 20 июля Глюкоза, по словам горожан, вышла на сцену не в трезвом состоянии. Она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя на мероприятии были дети от 12 лет. Позже стало известно, что певицу собираются отправить в рехаб. Сама Глюкоза не против. Она планирует пройти курс лечения, начав с недельной программы детоксикации. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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