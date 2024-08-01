Глюкоза подчистила соцсети после скандального концерта в Красноярске

01 августа 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Глюкоза удалила все посты в одной из своих соцсетей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известная российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) полностью очистила свой профиль в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), удалив все публикации. Это произошло на фоне скандала после ее концерта в Красноярске и последующих новостей о посещении рехаба. «38-летняя певица Глюкоза удалила все посты в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после скандала на концерте в Красноярке и последующих новостей о рехабе», — пишет NEWS.ru. На момент очистки аккаунта у артистки было 2,6 миллиона подписчиков. Глюкоза не предоставила никаких комментариев относительно своего решения удалить контент со страницы. Она также не попрощалась с фанатами. Все фотографии на странице Глюкозы в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) удалены Фото: скрин Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) певицы Глюкозы На Дне металлурга в Красноярске 20 июля Глюкоза, по словам горожан, вышла на сцену не в трезвом состоянии. Она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя на мероприятии были дети от 12 лет. Позже стало известно, что певицу собираются отправить в рехаб. Сама Глюкоза не против. Она планирует пройти курс лечения, начав с недельной программы детоксикации. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известная российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) полностью очистила свой профиль в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), удалив все публикации. Это произошло на фоне скандала после ее концерта в Красноярске и последующих новостей о посещении рехаба. «38-летняя певица Глюкоза удалила все посты в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после скандала на концерте в Красноярке и последующих новостей о рехабе», — пишет NEWS.ru. На момент очистки аккаунта у артистки было 2,6 миллиона подписчиков. Глюкоза не предоставила никаких комментариев относительно своего решения удалить контент со страницы. Она также не попрощалась с фанатами. На Дне металлурга в Красноярске 20 июля Глюкоза, по словам горожан, вышла на сцену не в трезвом состоянии. Она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя на мероприятии были дети от 12 лет. Позже стало известно, что певицу собираются отправить в рехаб. Сама Глюкоза не против. Она планирует пройти курс лечения, начав с недельной программы детоксикации. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ