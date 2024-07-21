«Трогала себя за интимные места и материлась»: Глюкоза опозорилась на концерте в Красноярске. Видео

Певица Глюкоза вызвала скандал на концерте в Красноярске
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Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
По словам жителей Красноярска, певица Глюкоза была пьяна во время концерта на Дне металлурга Фото:

Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске, однако зрители остались недовольны. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен детям от 12 лет. Об этом сообщает издание NGS24.RU.

«Фонограмма и она существовали отдельно, мата я не слышала, зато видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно, как минимум, потому что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека», — рассказала одна из зрительниц концерта, отметив, что Глюкоза явно была не в трезвом состоянии.

Другой зритель рассказал, что в какой-то момент певица уже не могла петь. Она ушла со сцены, не дожидаясь конца концерта. Кроме того, на Глюкозу обрушился шквал хейта в социальных сетях. Подписчики пишут негативные комментарии под ее постами, осуждая поведение звезды.

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Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске, однако зрители остались недовольны. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен детям от 12 лет. Об этом сообщает издание NGS24.RU. «Фонограмма и она существовали отдельно, мата я не слышала, зато видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно, как минимум, потому что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека», — рассказала одна из зрительниц концерта, отметив, что Глюкоза явно была не в трезвом состоянии. Другой зритель рассказал, что в какой-то момент певица уже не могла петь. Она ушла со сцены, не дожидаясь конца концерта. Кроме того, на Глюкозу обрушился шквал хейта в социальных сетях. Подписчики пишут негативные комментарии под ее постами, осуждая поведение звезды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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