«Трогала себя за интимные места и материлась»: Глюкоза опозорилась на концерте в Красноярске. Видео

Певица Глюкоза вызвала скандал на концерте в Красноярске

21 июля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

По словам жителей Красноярска, певица Глюкоза была пьяна во время концерта на Дне металлурга Фото: Илья Московец © URA.RU Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске, однако зрители остались недовольны. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен детям от 12 лет. Об этом сообщает издание NGS24.RU. «Фонограмма и она существовали отдельно, мата я не слышала, зато видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно, как минимум, потому что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека», — рассказала одна из зрительниц концерта, отметив, что Глюкоза явно была не в трезвом состоянии. Другой зритель рассказал, что в какой-то момент певица уже не могла петь. Она ушла со сцены, не дожидаясь конца концерта. Кроме того, на Глюкозу обрушился шквал хейта в социальных сетях. Подписчики пишут негативные комментарии под ее постами, осуждая поведение звезды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске, однако зрители остались недовольны. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен детям от 12 лет. Об этом сообщает издание NGS24.RU. «Фонограмма и она существовали отдельно, мата я не слышала, зато видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно, как минимум, потому что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека», — рассказала одна из зрительниц концерта, отметив, что Глюкоза явно была не в трезвом состоянии. Другой зритель рассказал, что в какой-то момент певица уже не могла петь. Она ушла со сцены, не дожидаясь конца концерта. Кроме того, на Глюкозу обрушился шквал хейта в социальных сетях. Подписчики пишут негативные комментарии под ее постами, осуждая поведение звезды.