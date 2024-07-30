Mash: Глюкозу хотят поместить в рехаб

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Глюкоза готова пройти лечение в реабилитационном центре, пишет Mash
Глюкоза готова пройти лечение в реабилитационном центре, пишет Mash Фото:

Певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Ионова) собираются отправить в реабилитационный центр. Сама певица не против этого.

«Глюкозу хотят положить в рехаб в ближайшее время», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в настоящее время близкие и команда Глюкозы рассматривают варианты лечения как в России, так и за границей, сама певица тоже не против. К ней прикреплены два охранника, которые постоянно с ней, особенно во время концертов. Артистка планирует пройти курс лечения, начав с недельной программы детоксикации. Среди мест, которые рассматриваются, есть центр, где ранее проходила лечение певица МакSим.

Несмотря на трудности, Глюкоза продолжает выступать и недавно исполнила свои хиты на мероприятии. Она объяснила свое состояние приемом антидепрессантов и стрессом на концерте в Красноярске, после чего продюсер Максим Фадеев подал в суд на изъятие прав на псевдоним и песни. Имя Глюкозы исчезло с афиш предстоящих выступлений в Москве, но ее команда продолжает заказывать корпоративы с ценой от пяти миллионов рублей.

Глюкоза, выступившая 20 июля на Дне металлурга в Красноярске, вызвала недовольство зрителей, совершив непристойные действия на сцене и использовав нецензурную брань. Это выступление спровоцировало бурю обсуждений в интернете и привело к конфликту певицы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым, который планирует лишить артистку прав на песни и псевдоним, передает «Царьград». При этом известно, что Глюкоза в 2007 году заплатила Фадееву 600 тысяч долларов за права на свой псевдоним и более 20 песен, сообщает 360.ru.

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Певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Ионова) собираются отправить в реабилитационный центр. Сама певица не против этого. «Глюкозу хотят положить в рехаб в ближайшее время», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в настоящее время близкие и команда Глюкозы рассматривают варианты лечения как в России, так и за границей, сама певица тоже не против. К ней прикреплены два охранника, которые постоянно с ней, особенно во время концертов. Артистка планирует пройти курс лечения, начав с недельной программы детоксикации. Среди мест, которые рассматриваются, есть центр, где ранее проходила лечение певица МакSим. Несмотря на трудности, Глюкоза продолжает выступать и недавно исполнила свои хиты на мероприятии. Она объяснила свое состояние приемом антидепрессантов и стрессом на концерте в Красноярске, после чего продюсер Максим Фадеев подал в суд на изъятие прав на псевдоним и песни. Имя Глюкозы исчезло с афиш предстоящих выступлений в Москве, но ее команда продолжает заказывать корпоративы с ценой от пяти миллионов рублей. Глюкоза, выступившая 20 июля на Дне металлурга в Красноярске, вызвала недовольство зрителей, совершив непристойные действия на сцене и использовав нецензурную брань. Это выступление спровоцировало бурю обсуждений в интернете и привело к конфликту певицы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым, который планирует лишить артистку прав на песни и псевдоним, передает «Царьград». При этом известно, что Глюкоза в 2007 году заплатила Фадееву 600 тысяч долларов за права на свой псевдоним и более 20 песен, сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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