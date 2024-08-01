МВД проверит версию об умышленном взрыве дома в Нижнем Тагиле

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Силовики проверят информацию о намеренном взрыве дома Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Полиция начнет проверку появившихся в интернете сведений о людях в униформе газовой службы, которые, предположительно, повредили газопровод возле двух обрушившихся подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Полиция проверит информацию из сети о людях в форме газовой службы и о том, что они якобы ударили по трубе у двух рухнувших подъездов дома в Нижнем Тагиле», — отметил полковник Горелых. Представители силовых структур продолжают работать на месте трагедии.

ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Полиция начнет проверку появившихся в интернете сведений о людях в униформе газовой службы, которые, предположительно, повредили газопровод возле двух обрушившихся подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Полиция проверит информацию из сети о людях в форме газовой службы и о том, что они якобы ударили по трубе у двух рухнувших подъездов дома в Нижнем Тагиле», — отметил полковник Горелых. Представители силовых структур продолжают работать на месте трагедии. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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