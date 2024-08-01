«Виртуальный джин»: Шарлот* раскрыл, кто анонсировал его прощальный тур

Эдуард Шарлот* заявил, что его концертный тур могли анонсировать взломщики

01 августа 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Эдуард Шарлот находится под стражей с декабря 2023 года по обвинениям в двух статьях УК РФ Фото: Альберт Дзень/ТАСС Певец Эдуард Шарлот (Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что анонс его концертного тура, опубликованный в социальных сетях, мог быть сделан взломщиками. Шарлот отметил, что не имеет доступа к интернету с момента ареста в декабре 2023 года, и предположил, что его аккаунт был взломан. Об этом исполнитель рассказал в беседе с журналистами. «Последние 110-120 суток деятельность артиста Шарлот представляет собой камерники исключительно в Самаре. Условия те же: выход с „концертной“ площадки строго воспрещается; доступ к мобильной связи/интернету не разрешается… Давненько я подметил странности у траффика в своем профиле. Или его взломали, или же в нем завелось привидение, — испугалось мое израненное сознание… Думаю, подобную шалость мог сотворить виртуальный ДЖИН», — уточнил Шарлот в интервью RTVI. Артист содержится в СИЗО с декабря 2023 года по обвинениям в оскорблении религиозных чувств и реабилитации нацизма. Суд неоднократно отклонял его ходатайства об изменении меры пресечения. В конце июля 2024 года Кировский районный суд Самары продлил арест певцу, который включен в список экстремистов и террористов, до 23 сентября. Шарлот несколько раз привлекал внимание, играя на теме своей смерти. В 2022 году он опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в России) пост с числами, намекающими на даты смерти, и надписью «Покойся с миром», чем вызвал тревогу у подписчиков. В июне 2023 года он опубликовал видео, где сжигает свой паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России и собирается отправиться в Киев. Однако в середине ноября он обратился к своим подписчикам с просьбой о финансовой помощи на обратный билет домой. *Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Эдуард Шарлот (Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что анонс его концертного тура, опубликованный в социальных сетях, мог быть сделан взломщиками. Шарлот отметил, что не имеет доступа к интернету с момента ареста в декабре 2023 года, и предположил, что его аккаунт был взломан. Об этом исполнитель рассказал в беседе с журналистами. «Последние 110-120 суток деятельность артиста Шарлот представляет собой камерники исключительно в Самаре. Условия те же: выход с „концертной“ площадки строго воспрещается; доступ к мобильной связи/интернету не разрешается… Давненько я подметил странности у траффика в своем профиле. Или его взломали, или же в нем завелось привидение, — испугалось мое израненное сознание… Думаю, подобную шалость мог сотворить виртуальный ДЖИН», — уточнил Шарлот в интервью RTVI. Артист содержится в СИЗО с декабря 2023 года по обвинениям в оскорблении религиозных чувств и реабилитации нацизма. Суд неоднократно отклонял его ходатайства об изменении меры пресечения. В конце июля 2024 года Кировский районный суд Самары продлил арест певцу, который включен в список экстремистов и террористов, до 23 сентября. Шарлот несколько раз привлекал внимание, играя на теме своей смерти. В 2022 году он опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в России) пост с числами, намекающими на даты смерти, и надписью «Покойся с миром», чем вызвал тревогу у подписчиков. В июне 2023 года он опубликовал видео, где сжигает свой паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России и собирается отправиться в Киев. Однако в середине ноября он обратился к своим подписчикам с просьбой о финансовой помощи на обратный билет домой. *Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга