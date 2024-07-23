Певца Шарлота внесли в реестр террористов и экстремистов. Скрин

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Шарлот внесен в список экстремистов и террористов
Шарлот внесен в список экстремистов и террористов Фото:

Росфинмониторинг внес певца Эдуарда Шарлота в список экстремистов и террористов в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Шарлот Эдуард, 07.02.1998. г. Самара», — отмечается в соответствующем перечне Росфинмониторинга. 

Шарлот был задержан осенью 2023 года. Тогда на него возбудили уголовные дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих».

Перечень террористов и экстремистов
Перечень террористов и экстремистов
Фото:

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Росфинмониторинг внес певца Эдуарда Шарлота в список экстремистов и террористов в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Шарлот Эдуард, 07.02.1998. г. Самара», — отмечается в соответствующем перечне Росфинмониторинга.  Шарлот был задержан осенью 2023 года. Тогда на него возбудили уголовные дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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