Шарлот внесен в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес певца Эдуарда Шарлота в список экстремистов и террористов в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Шарлот Эдуард, 07.02.1998. г. Самара», — отмечается в соответствующем перечне Росфинмониторинга.
Шарлот был задержан осенью 2023 года. Тогда на него возбудили уголовные дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих».
Перечень террористов и экстремистов
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