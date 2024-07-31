31 июля 2024

Самовыдвиженцы отказались от борьбы за мандат депутата на довыборах в думу ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Довыборы в окружную думу ХМАО пройдут 8 сентября
Довыборы в окружную думу ХМАО пройдут 8 сентября Фото:

Самовыдвиженцы отказались от борьбы за мандат депутата на довыборах в думу ХМАО. Все шестеро зарегистрированных кандидатов выдвинуты партиями, сообщили URA.RU в окружном избиркоме.

«Зарегистрированы шесть кандидатов, каждого выдвинули политические партии. Самовыдвиженцы не подавали документы на участие в довыборах», — уточнили в избиркоме.

Конкуренцию победителю предварительного голосования «Единой России» — экс-командиру именного батальона «Югра» Дмитрию Аксенову — составят подполковник ВС Артем Аминов (КПРФ), экс-депутат Николай Тимченко (ЛДПР), общественник Александр Курпитко (СРЗП), журналист Максим Логачев (»Коммунисты России») и глава Ассоциации предпринимателей ХМАО Гулико Немазенко (»Партия пенсионеров»).

Источники URA.RU поясняют, что штурмовать мощный барьер в виде сбора 1593 подписей никто не решился. Три года назад, когда избирали нынешний созыв югорского заксобрания, на выборы заявлялось семеро самовыдвиженцев, и трое из них в итоге прошли.

Ранее URA.RU сообщало, что политические партии устроили ажиотаж на довыборах в думу ХМАО. Документы в избирком подали шесть кандидатов от партий.

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Самовыдвиженцы отказались от борьбы за мандат депутата на довыборах в думу ХМАО. Все шестеро зарегистрированных кандидатов выдвинуты партиями, сообщили URA.RU в окружном избиркоме. «Зарегистрированы шесть кандидатов, каждого выдвинули политические партии. Самовыдвиженцы не подавали документы на участие в довыборах», — уточнили в избиркоме. Конкуренцию победителю предварительного голосования «Единой России» — экс-командиру именного батальона «Югра» Дмитрию Аксенову — составят подполковник ВС Артем Аминов (КПРФ), экс-депутат Николай Тимченко (ЛДПР), общественник Александр Курпитко (СРЗП), журналист Максим Логачев (»Коммунисты России») и глава Ассоциации предпринимателей ХМАО Гулико Немазенко (»Партия пенсионеров»). Источники URA.RU поясняют, что штурмовать мощный барьер в виде сбора 1593 подписей никто не решился. Три года назад, когда избирали нынешний созыв югорского заксобрания, на выборы заявлялось семеро самовыдвиженцев, и трое из них в итоге прошли. Ранее URA.RU сообщало, что политические партии устроили ажиотаж на довыборах в думу ХМАО. Документы в избирком подали шесть кандидатов от партий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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