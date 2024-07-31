Самовыдвиженцы отказались от борьбы за мандат депутата на довыборах в думу ХМАО. Все шестеро зарегистрированных кандидатов выдвинуты партиями, сообщили URA.RU в окружном избиркоме.
«Зарегистрированы шесть кандидатов, каждого выдвинули политические партии. Самовыдвиженцы не подавали документы на участие в довыборах», — уточнили в избиркоме.
Конкуренцию победителю предварительного голосования «Единой России» — экс-командиру именного батальона «Югра» Дмитрию Аксенову — составят подполковник ВС Артем Аминов (КПРФ), экс-депутат Николай Тимченко (ЛДПР), общественник Александр Курпитко (СРЗП), журналист Максим Логачев (»Коммунисты России») и глава Ассоциации предпринимателей ХМАО Гулико Немазенко (»Партия пенсионеров»).
Источники URA.RU поясняют, что штурмовать мощный барьер в виде сбора 1593 подписей никто не решился. Три года назад, когда избирали нынешний созыв югорского заксобрания, на выборы заявлялось семеро самовыдвиженцев, и трое из них в итоге прошли.
Ранее URA.RU сообщало, что политические партии устроили ажиотаж на довыборах в думу ХМАО. Документы в избирком подали шесть кандидатов от партий.
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