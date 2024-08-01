Собрать ребенка в школу в 2024 году в среднем можно за 7 тысяч 600 рублей

В Челябинске в августе 2024 года новый комплект канцелярии и одежды для школьников в среднем обойдется в 7 тысяч 600 рублей. В базовый набор на первое время учебы вошли школьная форма, спортивный костюм и обувь, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей, сообщили 1 августа в пресс-службе «Авито».
«В Челябинске в 2024 году комплект из новых школьных принадлежностей и одежды для мальчика обойдется в 7 тысяч 600 рублей, а купленный „с рук“ — в 6 тысяч 600 рублей. Похожий комплект для девочки будет стоить 7 тысяч 600 рублей в новом состоянии и 5 тысяч 900 рублей. В базовый набор на первое время учебы вошли школьная форма, а именно брюки и рубашка для мальчиков; платье, юбка и рубашка — для девочек, спортивный костюм и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей», — сообщили в пресс-службе.
Брюки для мальчиков будут стоить в среднем 800 рублей, а рубашка — в 2 тысячи 200 рублей. Девочки же могут носить как брюки с рубашкой, так и юбки с блузками или платья. Брюки в среднем стоят 600 рублей. Покупка платья обойдется в тысячу рублей — это на 13% меньше, чем в 2023 году, а юбка будет стоить тысячу 200 рублей. Рубашка для девочки стоит в среднем 400 рублей — это на 34% дешевле, чем в 2023 году.
При этом за спортивный костюм для мальчиков придется отдать 1 тысячу 500 рублей, а спортивные кроссовки обойдутся в тысячу рублей. Спортивная форма для девочки обойдется примерно в ту же сумму, костюм в среднем стоит 1 500 рублей, а кроссовки обойдутся в 900 рублей.
При выборе рюкзака или ранца стоит также учитывать, что он должен не только нравиться ребенку, но и подходить ему по росту и фигуре, быть качественным и комфортным. В этом году средняя цена рюкзака составила 1 тысячу 100 рублей. Рюкзаки от известных брендов будут стоить в разы дороже — порядка 7 тысяч 800 рублей.
При этом у родителей школьников могут и быть и дополнительные траты. В пресс-службе отметили, дополнительный комплект из письменного стола, кресла и ноутбука в среднем будет стоить 31 тысячу 500 рублей.
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