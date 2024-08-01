Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали 11-ю пострадавшую

01 августа 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

На месте трагедии продолжается разбор завалов и поиск пострадавших Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли одиннадцатую пострадавшую. Ею оказалась женщина 48 лет, рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Из-под завалов извлекли одиннадцатого пострадавшего. Ею оказалась местная 48-летняя жительница по имени Анна. Сейчас ее осматривают врачи, которые примут решение о госпитализации», — объяснил Горелых. Ранее сообщалось, что удалось достать 13-летнего мальчика по имени Александр. «Подросток сам сумел ответить на все вопросы сотрудников полиции, в том числе назвал свое имя и фамилию. Он также был передан в руки врачей», — добавил полковник Горелых. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли одиннадцатую пострадавшую. Ею оказалась женщина 48 лет, рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Из-под завалов извлекли одиннадцатого пострадавшего. Ею оказалась местная 48-летняя жительница по имени Анна. Сейчас ее осматривают врачи, которые примут решение о госпитализации», — объяснил Горелых. Ранее сообщалось, что удалось достать 13-летнего мальчика по имени Александр. «Подросток сам сумел ответить на все вопросы сотрудников полиции, в том числе назвал свое имя и фамилию. Он также был передан в руки врачей», — добавил полковник Горелых. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.