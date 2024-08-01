Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали 11-ю пострадавшую

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Обрушение дома по улице сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
На месте трагедии продолжается разбор завалов и поиск пострадавших Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли одиннадцатую пострадавшую. Ею оказалась женщина 48 лет, рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Из-под завалов извлекли одиннадцатого пострадавшего. Ею оказалась местная 48-летняя жительница по имени Анна. Сейчас ее осматривают врачи, которые примут решение о госпитализации», — объяснил Горелых.

Ранее сообщалось, что удалось достать 13-летнего мальчика по имени Александр. «Подросток сам сумел ответить на все вопросы сотрудников полиции, в том числе назвал свое имя и фамилию. Он также был передан в руки врачей», — добавил полковник Горелых.

ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли одиннадцатую пострадавшую. Ею оказалась женщина 48 лет, рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Из-под завалов извлекли одиннадцатого пострадавшего. Ею оказалась местная 48-летняя жительница по имени Анна. Сейчас ее осматривают врачи, которые примут решение о госпитализации», — объяснил Горелых. Ранее сообщалось, что удалось достать 13-летнего мальчика по имени Александр. «Подросток сам сумел ответить на все вопросы сотрудников полиции, в том числе назвал свое имя и фамилию. Он также был передан в руки врачей», — добавил полковник Горелых. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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