В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни

01 августа 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Заведения-участники разработали сет из трех блюд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 августа в нескольких городах России начался гастрономический фестиваль сибирской кухни «Тайгастро». Пермский ресторан AurA Kitchen&Bar тоже принял в нем участие. Информация об этом размещена на сайте фестиваля и в социальных сетях ресторана. «В нашем ресторане стартовал фестиваль „Тайгастро“ и продлится он ровно 20 дней», — сказано в группе AurA Kitchen&Bar в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что шеф-повар заведения разработал специальный фестивальный сет из трех блюд стоимостью 2 тысячи рублей. В него входит паштет из рыбы, томленый свиной бок и мороженное из топленого молока. Фестиваль «Тайгастро» проводится с 2021 года. Его создатели ставили цель продемонстрировать многогранность сибирской кухни. Изначально в фестивале принимали участие только рестораны Сибирского федерального округа, но с 2022 года к фестивалю присоединились города за его пределами. Заведения разрабатывают сет из трех блюд: закуска, основное горячее блюдо и десерт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 августа в нескольких городах России начался гастрономический фестиваль сибирской кухни «Тайгастро». Пермский ресторан AurA Kitchen&Bar тоже принял в нем участие. Информация об этом размещена на сайте фестиваля и в социальных сетях ресторана. «В нашем ресторане стартовал фестиваль „Тайгастро“ и продлится он ровно 20 дней», — сказано в группе AurA Kitchen&Bar в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что шеф-повар заведения разработал специальный фестивальный сет из трех блюд стоимостью 2 тысячи рублей. В него входит паштет из рыбы, томленый свиной бок и мороженное из топленого молока. Фестиваль «Тайгастро» проводится с 2021 года. Его создатели ставили цель продемонстрировать многогранность сибирской кухни. Изначально в фестивале принимали участие только рестораны Сибирского федерального округа, но с 2022 года к фестивалю присоединились города за его пределами. Заведения разрабатывают сет из трех блюд: закуска, основное горячее блюдо и десерт.