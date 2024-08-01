Пермский чиновник чуть не лишился зрения после неудачного селфи с алабаем

Замглавы Мотовилихи Носов чуть не лишился зрения после укуса алабая

01 августа 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Лечение растянулось на долгие месяцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замглавы Мотовилихинского района Перми Алексей Носов получил серьезные травмы после неудачного селфи с собакой породы алабай. Источники URA.RU говорят, что инцидент случился в еще в феврале, когда чиновник был в гостях у друзей. Это был их пес, а чиновник повел себя не осторожно. В результате он чуть было не лишился зрения, потребовалось несколько операций. На днях чиновник вернулся к работе. «Носов почти полгода был на больничном. Травмы были очень серьезными. Лечился в Москве. К счастью, ему удалось восстановиться. На днях он вышел на работу», — рассказали источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Мотовилихинского района Перми Алексей Носов получил серьезные травмы после неудачного селфи с собакой породы алабай. Источники URA.RU говорят, что инцидент случился в еще в феврале, когда чиновник был в гостях у друзей. Это был их пес, а чиновник повел себя не осторожно. В результате он чуть было не лишился зрения, потребовалось несколько операций. На днях чиновник вернулся к работе. «Носов почти полгода был на больничном. Травмы были очень серьезными. Лечился в Москве. К счастью, ему удалось восстановиться. На днях он вышел на работу», — рассказали источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен.