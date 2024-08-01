Пермский чиновник чуть не лишился зрения после неудачного селфи с алабаем

Замглавы Мотовилихи Носов чуть не лишился зрения после укуса алабая
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница, машина скорой медицинской помощи
Лечение растянулось на долгие месяцы Фото:

Замглавы Мотовилихинского района Перми Алексей Носов получил серьезные травмы после неудачного селфи с собакой породы алабай. Источники URA.RU говорят, что инцидент случился в еще в феврале, когда чиновник был в гостях у друзей. Это был их пес, а чиновник повел себя не осторожно. В результате он чуть было не лишился зрения, потребовалось несколько операций. На днях чиновник вернулся к работе.

«Носов почти полгода был на больничном. Травмы были очень серьезными. Лечился в Москве. К счастью, ему удалось восстановиться. На днях он вышел на работу», — рассказали источники.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен.

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Замглавы Мотовилихинского района Перми Алексей Носов получил серьезные травмы после неудачного селфи с собакой породы алабай. Источники URA.RU говорят, что инцидент случился в еще в феврале, когда чиновник был в гостях у друзей. Это был их пес, а чиновник повел себя не осторожно. В результате он чуть было не лишился зрения, потребовалось несколько операций. На днях чиновник вернулся к работе. «Носов почти полгода был на больничном. Травмы были очень серьезными. Лечился в Москве. К счастью, ему удалось восстановиться. На днях он вышел на работу», — рассказали источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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