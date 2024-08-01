На одной из старейших площадей Екатеринбурга откроют каток

Власти Екатеринбурга хотят построить каток на одной из старейших площадей города. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на «Совете неравнодушных горожан», передает корреспондент URA.RU. Каток хотят открыть на площади 1905 года. Он будет открыт на пять месяцев — с ноября по март.
«Я как-то был с внучкой в ледовом городке, и там достаточно тесно. И это еще вопросы безопасности. Я бы очень хотел, чтобы у нас месяца 3-4 еще был каток, начиная с ноября до марта, как раз на площади», — сказал Орлов.
Глава города рассказал, что идея переноса ледового городка возникла у него еще в 2021 году, но из-за привычки жителей к его местоположению было принято решение не менять его расположение. Теперь рассматривается возможность организации катка на площади. Это обеспечит свободное пространство для посетителей и улучшит условия безопасности.
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