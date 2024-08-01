Под завалами в Нижнем Тагиле нашли двух подруг и мальчика. Видео

01 августа 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Дом обрушился днем 1 августа, полностью разрушенными оказались два подъезда Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле под завалами пятиэтажки, которая частично обрушилась после взрыва, нашли двух подруг и мальчика. По предварительным данным, они живы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Спасатели кричали: девочки, пошевелитесь. Скажите что-нибудь. Анька! Полина!». И, кажется, нашли. Предварительно, живые», — сообщил журналист. Отец одной из девочек ранее рассказывал, что они уехали в сад, а дочь решила собрать друзей. Узнав, что местонахождение детей найдено, родные не могли сдержать эмоций — плакали, обнимались. Теперь подростков пытаются достать из-под завалов. Также спасатели обнаружили семилетнего мальчика. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле под завалами пятиэтажки, которая частично обрушилась после взрыва, нашли двух подруг и мальчика. По предварительным данным, они живы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Спасатели кричали: девочки, пошевелитесь. Скажите что-нибудь. Анька! Полина!». И, кажется, нашли. Предварительно, живые», — сообщил журналист. Отец одной из девочек ранее рассказывал, что они уехали в сад, а дочь решила собрать друзей. Узнав, что местонахождение детей найдено, родные не могли сдержать эмоций — плакали, обнимались. Теперь подростков пытаются достать из-под завалов. Также спасатели обнаружили семилетнего мальчика. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.