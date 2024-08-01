Под завалами в Нижнем Тагиле нашли двух подруг и мальчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, спасатели, разбор завалов, разрушение, ликвидация последствий, сибирская 81
Дом обрушился днем 1 августа, полностью разрушенными оказались два подъезда Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле под завалами пятиэтажки, которая частично обрушилась после взрыва, нашли двух подруг и мальчика. По предварительным данным, они живы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Спасатели кричали: девочки, пошевелитесь. Скажите что-нибудь. Анька! Полина!». И, кажется, нашли. Предварительно, живые», — сообщил журналист. Отец одной из девочек ранее рассказывал, что они уехали в сад, а дочь решила собрать друзей. Узнав, что местонахождение детей найдено, родные не могли сдержать эмоций — плакали, обнимались. Теперь подростков пытаются достать из-под завалов. Также спасатели обнаружили семилетнего мальчика.

Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле под завалами пятиэтажки, которая частично обрушилась после взрыва, нашли двух подруг и мальчика. По предварительным данным, они живы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Спасатели кричали: девочки, пошевелитесь. Скажите что-нибудь. Анька! Полина!». И, кажется, нашли. Предварительно, живые», — сообщил журналист. Отец одной из девочек ранее рассказывал, что они уехали в сад, а дочь решила собрать друзей. Узнав, что местонахождение детей найдено, родные не могли сдержать эмоций — плакали, обнимались. Теперь подростков пытаются достать из-под завалов. Также спасатели обнаружили семилетнего мальчика. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...