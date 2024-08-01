Сергей Буяков уверен, что раскрытие туристического потенциала региона поможет развитию его экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков встретился с представителями детей и молодежи из «Движения первых». Как сообщили в городском отделении движения, на встрече, состоявшейся в штабе общественной поддержки региона, Буяков рассказал подросткам об истории своей родной улицы Российской в Челябинске.

«Челябинск туристический умеет удивлять. В городе есть места, о которых даже коренные жители не знают. Я, например, люблю пройти пешком по улицам Елькина, Красноармейской, Пушкина, где сохранились старые дома. Здорово, когда к истории изучения своего города подключаются дети», — сказал Буяков. Он рассказал о своей родной улице Российской, на одном конце которой находится роддом, а на другом вокзал.

Так в молодежи с приветственным словом обратилась председатель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова. После этого участники «Движения первых» Калининского района представили проект «Экскурсия в Заречье». Ребята придумывали свои проекты по туристическим маршрутам для детей разных возрастных категорий и отгадывали знаковые места по фотографиям. Победители получили рубль времен СССР.

Буяков по итогам встречи отметил пользу подобных встреч. По его мнению, у региона большой потенциал для развития внутреннего туризма, что даст толчок развитию инфраструктуры и экономики региона в целом. Такой проект помогает популяризировать туристическую отрасль в Челябинске.

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