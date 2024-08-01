«Это был дом моих родителей»: тагильчанка узнала о взрыве в своем доме от соседки. Аудио

Одна из жительниц разрушенного взрывом дома оказалась сотрудницей УВЗ

01 августа 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают разбирать завалы на Сибирской, 81 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Среди жильцов дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) была сотрудница «Уралвагонзавода» — главного поставщика танков для Минобороны РФ. Женщина проживала на пятом этаже во втором подъезде и за несколько часов до трагедии ушла на работу. О том, что предшествовало взрыву и после, URA.RU рассказала дочь пострадавшей Кристина. «Мама как раз живет на пятом этаже. До 18 лет я жила вместе с ней в этой квартире, потом вышла замуж. Все детство провела там, а сейчас квартиры нет. Ужасно. Мама в этот день как обычно в 7:30 ушла на работу (взрыв произошел примерно в 11:55, — прим. URA.RU). О том, что нашей квартиры больше нет, мне сообщила одноклассница — она живет в соседнем доме, как раз гуляла с детьми во дворе и увидела взрыв. Я сразу позвонила маме уточнить, где она, и пошла забирать ее на работу, чтобы поддержать. Как она отреагировала? Конечно плохо. Пока не осознает, что у нее нет вещей, ничего — кроме зонтика, дамской сумочки с помадой и зеркальцем», — поделилась собеседница. Сейчас женщина находится у родственников и приходит в себя. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жильцов дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) была сотрудница «Уралвагонзавода» — главного поставщика танков для Минобороны РФ. Женщина проживала на пятом этаже во втором подъезде и за несколько часов до трагедии ушла на работу. О том, что предшествовало взрыву и после, URA.RU рассказала дочь пострадавшей Кристина. «Мама как раз живет на пятом этаже. До 18 лет я жила вместе с ней в этой квартире, потом вышла замуж. Все детство провела там, а сейчас квартиры нет. Ужасно. Мама в этот день как обычно в 7:30 ушла на работу (взрыв произошел примерно в 11:55, — прим. URA.RU). О том, что нашей квартиры больше нет, мне сообщила одноклассница — она живет в соседнем доме, как раз гуляла с детьми во дворе и увидела взрыв. Я сразу позвонила маме уточнить, где она, и пошла забирать ее на работу, чтобы поддержать. Как она отреагировала? Конечно плохо. Пока не осознает, что у нее нет вещей, ничего — кроме зонтика, дамской сумочки с помадой и зеркальцем», — поделилась собеседница. Сейчас женщина находится у родственников и приходит в себя. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.