Путин начал масштабную перезагрузку Военно-Морского флота

Путин начал большую перезагрузку Военно-Морского флота России

01 августа 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин начал глобальную перезагрузку ВМФ России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин проводит глобальную перезагрузку Военно-Морского флота России. Частью этого процесса является духовная и культурная составляющая, исторические параллели, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев итоги встречи Путина с главой Мордовии Артемом Здуновым. Во время этого разговора президент поддержал идею съемки фильма про легендарного флотоводца России адмирала Федора Ушакова. «В Санаксарский монастыре у нас покоятся мощи Святого праведного воина Федора Ушакова, нашего непобедимого адмирала. По Вашему поручению мы разрабатываем единый кластер „Саров — Дивеево — Арзамас — Санаксар“. В этом году мы снимаем впервые с 1953 года фильм про Федора Ушакова. Он ни одного бойца в плен не сдал, ни одного сражения не проиграл», — рассказал Здунов. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал президенту о съемках художественного фильма об адмирале Федоре Ушакове Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам главы республики, фильм будет рассказывать о жизни флотоводца в Мордовии в период Отечественной войны 1812 года. «Ушаков занимался народным ополчением, фактически мобилизацией. Проблемы те же самые были, и люди такие же, и вызовы были, и враги коварные такие же были. Но все преодолел. Он известен в Мордовии больше даже не как адмирал, а как человек, который и религиозен был, и работал с народом», — заметил Здунов. Путин поддержал идею создания фильма о легендарном адмирале. Напомним, что в день ВМФ России 28 июля в Санкт-Петербурге президент открыл памятник Ушакову. «Адмирал Ушаков одержал целое созвездие выдающихся побед, внес огромный вклад в обустройство города-крепости Севастополь, — отметил тогда Путин. — Решительный, талантливый флотоводец, истинный патриот Отечества, Ушаков за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения. Свой флагманский корабль он ставил передовым, вдохновляя смелостью и мужеством матросов и командиров, быстро и точно оценивал боевую обстановку и проводил решительную атаку». Памятник флотоводцу Федору Ушакову был открыт в Санкт-Петербурге в день ВМФ 28 июля 2024 года Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Создание фильма про Ушакова — одно из звеньев цепочки событий, связанных с перезагрузкой Военно-Морского флота России, которую начал Путин, объяснил URA.RU, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил RUA. Это — назначение экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева помощником президента по вопросам кораблестроения, решение о создании Морской коллегии, масштабной модернизации военного флота и морской авиации. «Все это — звенья одной цепи: укрепление позиций России в Мировом океане. Можно иметь преимущество на Черном и Балтийском морях, но это — бутылки, горлышки которых наши противники могут заткнуть в любой момент», — отметил Журавлев. Статья по теме Путин объединил флот БРИКС и еще десятка стран из-за угроз США Кроме того, по словам политолога, интересна и сама фигура Федора Ушакова: он вывел российский флот в Средиземное море. «Это мелкопоместный дворянин, который сделал себя сам на службе Родине, а не на воровстве и бандитизме. Такой образ морально востребован сегодня. Это посыл обществу об идеале военачальника, об идеале русского офицера», — пояснил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин проводит глобальную перезагрузку Военно-Морского флота России. Частью этого процесса является духовная и культурная составляющая, исторические параллели, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев итоги встречи Путина с главой Мордовии Артемом Здуновым. Во время этого разговора президент поддержал идею съемки фильма про легендарного флотоводца России адмирала Федора Ушакова. «В Санаксарский монастыре у нас покоятся мощи Святого праведного воина Федора Ушакова, нашего непобедимого адмирала. По Вашему поручению мы разрабатываем единый кластер „Саров — Дивеево — Арзамас — Санаксар“. В этом году мы снимаем впервые с 1953 года фильм про Федора Ушакова. Он ни одного бойца в плен не сдал, ни одного сражения не проиграл», — рассказал Здунов. По словам главы республики, фильм будет рассказывать о жизни флотоводца в Мордовии в период Отечественной войны 1812 года. «Ушаков занимался народным ополчением, фактически мобилизацией. Проблемы те же самые были, и люди такие же, и вызовы были, и враги коварные такие же были. Но все преодолел. Он известен в Мордовии больше даже не как адмирал, а как человек, который и религиозен был, и работал с народом», — заметил Здунов. Путин поддержал идею создания фильма о легендарном адмирале. Напомним, что в день ВМФ России 28 июля в Санкт-Петербурге президент открыл памятник Ушакову. «Адмирал Ушаков одержал целое созвездие выдающихся побед, внес огромный вклад в обустройство города-крепости Севастополь, — отметил тогда Путин. — Решительный, талантливый флотоводец, истинный патриот Отечества, Ушаков за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения. Свой флагманский корабль он ставил передовым, вдохновляя смелостью и мужеством матросов и командиров, быстро и точно оценивал боевую обстановку и проводил решительную атаку». Создание фильма про Ушакова — одно из звеньев цепочки событий, связанных с перезагрузкой Военно-Морского флота России, которую начал Путин, объяснил URA.RU, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил RUA. Это — назначение экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева помощником президента по вопросам кораблестроения, решение о создании Морской коллегии, масштабной модернизации военного флота и морской авиации. Кроме того, по словам политолога, интересна и сама фигура Федора Ушакова: он вывел российский флот в Средиземное море. «Это мелкопоместный дворянин, который сделал себя сам на службе Родине, а не на воровстве и бандитизме. Такой образ морально востребован сегодня. Это посыл обществу об идеале военачальника, об идеале русского офицера», — пояснил эксперт.