Путин объединил флот БРИКС и еще десятка стран из-за угроз США

Спецрепортаж корреспондента URA.RU с военно-морского парада в Петербурге

28 июля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин объединил флот десятков стран мира вокруг угроз США Фото: Владимир Андреев © URA.RU На главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин вместе с экипажами российских судов приветствовал в строю военные корабли из Китая, Индии и Алжира. Союзники России смогли пришвартоваться в самом центре города. Вместе с тем отмена парада в Кронштадте стала отражением реальных угроз — эскалация со стороны НАТО идет по всем направлениям. Поэтому российские моряки даже в свой праздник несут боевую службу. День ВМФ для Петербурга — это, пожалуй, один из трех главных дней в году, наряду с днем снятия блокады и Днем Победы. Первый морской парад состоялся еще при основателе города Петре Великом в 1723 году в честь победы в сражении при Гангуте. Но традиция проводить главный парад ВМФ в Санкт-Петербурге в современной России укоренилась только в 2017 году. На парад ВМФ в Санкт-Петербург приехали военные моряки из десятков стран мира Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Сегодняшний парад отличается от предыдущих. Организаторам пришлось его сократить и не выставлять самые большие военные корабли на Кронштадском рейде в целях обеспечения безопасности. Все-таки военно-политическая обстановка вынудила и здесь учитывать риски. А об этих рисках на днях говорил помощник президента Николай Патрушев: «США и другие страны НАТО наращивают свое военно-морское присутствие в Мировом океане, в том числе в акваториях, непосредственно прилегающих к территории РФ». И сегодня в разговоре с журналистом URA.RU Патрушев подтвердил: «Угрозы для России существуют и с моря, и на суше, и в воздухе тоже. Мы должны это учитывать». У курсантов Петербургского нахимовского училища был отличный ориентир для удержания взгляда — Медный всадник Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Он считает оправданным решение об отмене кронштадской части морского парада. «Не думаю, что существует какая-то угроза [для проведения парада]. Но мы проводим СВО, и в данное время, я думаю, это [отмена кронштадской части] оправдано. Только — на Неве», — отметил помощник президента. В это время перед трибунами выстраивались парадные коробки. Командир одного из расчетов давал последние наставления курсантам: если вдруг станет плохо на солнце, можно понюхать нашатырь, а в строю — смотреть строго перед собой. «Глаза должны быть на Петра и на его кобылу направлены», — сказал он, одним взглядом указав на стоящего впереди Медного всадника. Новость по теме Иностранные корабли приплыли в Россию для участия в главном параде ВМФ. Фоторепортаж Ровно в 11 часов у Петропавловской крепости раздались залпы орудий батареи им. Андрей Первозванного, на Ростральных колоннах вспыхнули факелы, над Адмиралтейством взвился Андреевский флаг. Путин подошел к своему катеру, принял доклад главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. И вместе с ним и министром обороны Андреем Белоусовым (он был сегодня по-гражданке) отправился чествовать экипажи военных кораблей, которые выстроились на Неве. Всего — 20 кораблей и катеров, подводная лодка «Можайск». Путин поздравил команды, а они в ответ приветствовали верховного главнокомандующего троекратным «ура!» В отличие от парадов предыдущих лет, катер Путина не развернулся перед Благовещенским мостом, а отправился дальше — сначала к китайскому эсминцу «Цзяо Цзо», стоящему у набережной Лейтенанта Шмидта. Президент поздравил экипаж с участием в главном военно-морском параде России, а моряки Поднебесной ответили ему приветствием и лозунгом «Да здравствует дружба России и Китая!» Экипаж китайского эсминца не только пришвартовал корабль в центре Питера, но и устроил экскурсии для всех желающих Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путин поприветствовал и экипаж китайского корабля сопровождения «Хунху». После — моряков учебного корабля «Ла Суммам» из Алжира. Наконец, президентский катер поравнялся с индийским фрегатом «Табар» и их поздравил с участием в параде. Напомним, Китай и Индия — партнеры России по БРИКС, а Алжир — страна, которая может войти в объединение уже в октябре. Только после приветствия всех команд катер Путина подошел к Сенатской пристани. Президент отправился на трибуну. В этом году Путину понадобилось 867 слов, чтобы поздравить военных моряков, указать на угрозы России на море, определить приоритеты и планы развития ВМФ. Это существенно больше, чем год назад (487 слов), и чем в 2022 году (504 слова). Главные акценты остаются неизменными: ВМФ — надежная защита России, и в ближайшей перспективе флот будет только укрепляться новыми боевыми кораблями, морской авиацией и новыми видами вооружений. Речь Путина все гости слушали стоя. Выступление президента все гости, независимо от их статуса, слушали стоя Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путин говорил и о «развитии и укреплении добрых, партнерских отношений с другими государствами», и еще раз приветствовал экипажи из других стран и десятки иностранных офицеров, которые присутствовали на трибунах. Уже ближе к концу речи президент обратил внимание о планах США разместить с 2026 года в Германии американские комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности». «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут», — обозначил реальные угрозы Путин. Новость по теме Путин: ВМФ России получит более 40 кораблей в 2024 году По его словам, это и то, что делают сейчас США и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом напоминает времена «холодной войны». «В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего ВМФ. Разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию« с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира», — заявил Путин и добавил, что российские стратегические ракетоносцы в условиях нарастающей напряженности будут продолжать нести воздушное патрулирование государственной границы. Российским военным музыкантам сегодня помогали китайские коллеги: сыгрались отлично Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Президентское «За Россию!» все участники парада поддержали троекратным «ура!» Заиграл Гимн России впервые в совместном исполнении военных музыкантов из РФ и Китая. Китайская форма цвета слоновой кости сильно выделялась на фоне белоснежной парадной формы российских музыкантов. Сыграться музыканты успели отлично — идеальное исполнение всех известных маршей, традиционных для парадов. Парадная часть, как всегда была разделена на надводную и наземную. По Неве прошли катера, ракетные корабли. А после по Сенатской площади промаршировали курсанты военно-морских училищ, морские пехотинцы, юнармейцы, морские офицеры. Традиционно первыми после знаменной группы в параде прошли юные барабанщики Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Один из курсантов петербургского нахимовского училища Максим рассказал, что остался впечатлен парадом. «Это небо и земля то, когда смотришь по телевизору, и когда смотришь вживую», — поделился он. По словам нахимовца, слова президента о реальных угрозах России ничуть не поколебали его желание служить во флоте. Профессию он выбрал осознанно, и готов следовать ей до конца. После парада президент Владимир Путин приветствовал иностранных военных в Адмиралтействе и даже пригубил вместе с ними шампанского — за Россию и русский Флот Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU После парада Путин в здании Адмиралтейства отдельно собрал иностранных офицеров, приехавших Санкт-Петербург. Он особо подчеркнул, что Россия дружелюбно настроена к их странам, считает их партнерами и готова к сотрудничеству во благо мира на земле. И их участие в параде — символ того, что это желание взаимно. Статья по теме Путин раскрыл главный козырь в нарастающем конфликте с США В честь праздника Путин предложил гостям по бокалу шампанского. Один бокал упал и разбился. Президент улыбнулся и сказал: «У нас в России говорят в таких случаях: на счастье». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин вместе с экипажами российских судов приветствовал в строю военные корабли из Китая, Индии и Алжира. Союзники России смогли пришвартоваться в самом центре города. Вместе с тем отмена парада в Кронштадте стала отражением реальных угроз — эскалация со стороны НАТО идет по всем направлениям. Поэтому российские моряки даже в свой праздник несут боевую службу. День ВМФ для Петербурга — это, пожалуй, один из трех главных дней в году, наряду с днем снятия блокады и Днем Победы. Первый морской парад состоялся еще при основателе города Петре Великом в 1723 году в честь победы в сражении при Гангуте. Но традиция проводить главный парад ВМФ в Санкт-Петербурге в современной России укоренилась только в 2017 году. Сегодняшний парад отличается от предыдущих. Организаторам пришлось его сократить и не выставлять самые большие военные корабли на Кронштадском рейде в целях обеспечения безопасности. Все-таки военно-политическая обстановка вынудила и здесь учитывать риски. А об этих рисках на днях говорил помощник президента Николай Патрушев: «США и другие страны НАТО наращивают свое военно-морское присутствие в Мировом океане, в том числе в акваториях, непосредственно прилегающих к территории РФ». Он считает оправданным решение об отмене кронштадской части морского парада. «Не думаю, что существует какая-то угроза [для проведения парада]. Но мы проводим СВО, и в данное время, я думаю, это [отмена кронштадской части] оправдано. Только — на Неве», — отметил помощник президента. В это время перед трибунами выстраивались парадные коробки. Командир одного из расчетов давал последние наставления курсантам: если вдруг станет плохо на солнце, можно понюхать нашатырь, а в строю — смотреть строго перед собой. «Глаза должны быть на Петра и на его кобылу направлены», — сказал он, одним взглядом указав на стоящего впереди Медного всадника. Ровно в 11 часов у Петропавловской крепости раздались залпы орудий батареи им. Андрей Первозванного, на Ростральных колоннах вспыхнули факелы, над Адмиралтейством взвился Андреевский флаг. Путин подошел к своему катеру, принял доклад главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. И вместе с ним и министром обороны Андреем Белоусовым (он был сегодня по-гражданке) отправился чествовать экипажи военных кораблей, которые выстроились на Неве. Всего — 20 кораблей и катеров, подводная лодка «Можайск». Путин поздравил команды, а они в ответ приветствовали верховного главнокомандующего троекратным «ура!» В отличие от парадов предыдущих лет, катер Путина не развернулся перед Благовещенским мостом, а отправился дальше — сначала к китайскому эсминцу «Цзяо Цзо», стоящему у набережной Лейтенанта Шмидта. Президент поздравил экипаж с участием в главном военно-морском параде России, а моряки Поднебесной ответили ему приветствием и лозунгом «Да здравствует дружба России и Китая!» Путин поприветствовал и экипаж китайского корабля сопровождения «Хунху». После — моряков учебного корабля «Ла Суммам» из Алжира. Наконец, президентский катер поравнялся с индийским фрегатом «Табар» и их поздравил с участием в параде. Напомним, Китай и Индия — партнеры России по БРИКС, а Алжир — страна, которая может войти в объединение уже в октябре. Только после приветствия всех команд катер Путина подошел к Сенатской пристани. Президент отправился на трибуну. В этом году Путину понадобилось 867 слов, чтобы поздравить военных моряков, указать на угрозы России на море, определить приоритеты и планы развития ВМФ. Это существенно больше, чем год назад (487 слов), и чем в 2022 году (504 слова). Главные акценты остаются неизменными: ВМФ — надежная защита России, и в ближайшей перспективе флот будет только укрепляться новыми боевыми кораблями, морской авиацией и новыми видами вооружений. Речь Путина все гости слушали стоя. Путин говорил и о «развитии и укреплении добрых, партнерских отношений с другими государствами», и еще раз приветствовал экипажи из других стран и десятки иностранных офицеров, которые присутствовали на трибунах. Уже ближе к концу речи президент обратил внимание о планах США разместить с 2026 года в Германии американские комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности». «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут», — обозначил реальные угрозы Путин. По его словам, это и то, что делают сейчас США и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом напоминает времена «холодной войны». «В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего ВМФ. Президентское «За Россию!» все участники парада поддержали троекратным «ура!» Заиграл Гимн России впервые в совместном исполнении военных музыкантов из РФ и Китая. Китайская форма цвета слоновой кости сильно выделялась на фоне белоснежной парадной формы российских музыкантов. Сыграться музыканты успели отлично — идеальное исполнение всех известных маршей, традиционных для парадов. Парадная часть, как всегда была разделена на надводную и наземную. По Неве прошли катера, ракетные корабли. А после по Сенатской площади промаршировали курсанты военно-морских училищ, морские пехотинцы, юнармейцы, морские офицеры. Один из курсантов петербургского нахимовского училища Максим рассказал, что остался впечатлен парадом. «Это небо и земля то, когда смотришь по телевизору, и когда смотришь вживую», — поделился он. По словам нахимовца, слова президента о реальных угрозах России ничуть не поколебали его желание служить во флоте. Профессию он выбрал осознанно, и готов следовать ей до конца. После парада Путин в здании Адмиралтейства отдельно собрал иностранных офицеров, приехавших Санкт-Петербург. Он особо подчеркнул, что Россия дружелюбно настроена к их странам, считает их партнерами и готова к сотрудничеству во благо мира на земле. И их участие в параде — символ того, что это желание взаимно. В честь праздника Путин предложил гостям по бокалу шампанского. Один бокал упал и разбился. Президент улыбнулся и сказал: «У нас в России говорят в таких случаях: на счастье».