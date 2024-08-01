Бизнесмен Заев отказывается сносить горнолыжный комплекс в Кургане

Николай Заев надеется на помощь курганских властей в решении земельного вопроса для «Райдер 45» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель Николай Заев будет обжаловать решение о сносе комплекса проката горнолыжного оборудования с кафе «Райдер 45» и опоры канатной дороги в кассационной инстанции. Он отказывается сносить самовольные постройки в КГСХА и готов дойти до Верховного суда. Об этом сам Заев рассказал URA.RU.

«Мы будем подавать кассационную жалобу на решение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, который оставил без изменения решение Арбитражного суда Курганской области о сносе спортивного комплекса „Райдер 45“ и передаче земельного участка КГУ. Ждем, когда будет опубликовано решение по апелляции. Я готов дойти до Верховного суда», — сказал Заев.

Спасти спортивный комплекс от сноса может передача участка земли из федеральной собственности в собственность Кетовского округа. Этим вопросом, по словам Заева, заинтересовались в правительстве Курганской области. «Ранее состоялась рабочая встреча, на которой присутствовал уполномоченный по правам предпринимателей в Курганской области Алексей Чуев, заместитель губернатора по экономической политике Сергей Гаврин, ректор КГУ и я. Было принято решении об обращении в органы федеральной власти по земельному вопросу. КГУ обещали передать документы для рассмотрения в Министерство высшего образования и науки», — отметил Заев. Он считает, что действующий спортивный объект, куда приезжают сотни курганских семей, важно сохранить. Это единственный в Кургане прокат инвентаря для занятия горнолыжным спортом и сноубордингом для детей и взрослых.

URA.RU направило в правительство Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию. Также запрос направлен в пресс-службу Курганского государственного университета. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, 30 июля суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу предпринимателя Заева Н.А без удовлетворения. В мае 2024 года Арбитражный суд Курганской области признал пункт проката горнолыжного инвентаря «Райдер 45» с кафе (объект капитального строительства) и опору для канатного подъемника самовольными постройками. Владельца обязали снести конструкцию, земельный участок освободить и передать ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет».