В Екатеринбурге построят 12 детсадов

01 августа 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Решение принял глава города Алексей Орлов Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбург обретет 12 новых детских садов благодаря механизму «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Об этом стало известно на заседании коллегии городской администрации под руководством главы города Алексея Орлова, пишет пресс-служба мэрии. «Одна из площадок 2022 года (в границах улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана) уже полностью расселена. Более того, в скором времени там будет достроен первый жилой дом. Это самый быстропрогрессирующий проект КРТ в городе. На других площадках 2022 года пока продолжается расселение», — прокомментировал директор департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.



Он отметил, что новые площадки по механизму КРТ появятся в Орджоникидзевском, Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. С 2022 года в Екатеринбурге было инициировано 11 проектов КРТ, включающих как жилую, так и нежилую застройку. В текущем году под комплексное развитие отведены три территории общей площадью почти пять гектаров, на которых планируется возведение более 104,6 тысяч квадратных метров жилья. В 2024-м муниципалитет планирует запустить сразу шесть проектов КРТ. Сейчас утверждены 3 площадки: недалеко от улицы Московской и Гурзуфской, Начдива Васильева, Репина и Ленинградской, а также Бакинских комиссаров и Калинина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург обретет 12 новых детских садов благодаря механизму «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Об этом стало известно на заседании коллегии городской администрации под руководством главы города Алексея Орлова, пишет пресс-служба мэрии. «Одна из площадок 2022 года (в границах улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана) уже полностью расселена. Более того, в скором времени там будет достроен первый жилой дом. Это самый быстропрогрессирующий проект КРТ в городе. На других площадках 2022 года пока продолжается расселение», — прокомментировал директор департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Он отметил, что новые площадки по механизму КРТ появятся в Орджоникидзевском, Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. С 2022 года в Екатеринбурге было инициировано 11 проектов КРТ, включающих как жилую, так и нежилую застройку. В текущем году под комплексное развитие отведены три территории общей площадью почти пять гектаров, на которых планируется возведение более 104,6 тысяч квадратных метров жилья. В 2024-м муниципалитет планирует запустить сразу шесть проектов КРТ. Сейчас утверждены 3 площадки: недалеко от улицы Московской и Гурзуфской, Начдива Васильева, Репина и Ленинградской, а также Бакинских комиссаров и Калинина.