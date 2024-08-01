В Пермском крае пьяный мужчина забил до смерти свою пожилую мать

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Пермяка будут судить за убийство матери Фото:

В Очере (Пермский край) мужчина до смерти забил свою пожилую мать. В этот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Преступление было совершено в мае 2023 года. По данным следствия, находясь в квартиру и будучи пьяным, пермяк нанес множественные удары руками и ногами своей матери. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Ее сын был задержан и отправлен в СИЗО на время следствия», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения.

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В Очере (Пермский край) мужчина до смерти забил свою пожилую мать. В этот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Преступление было совершено в мае 2023 года. По данным следствия, находясь в квартиру и будучи пьяным, пермяк нанес множественные удары руками и ногами своей матери. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Ее сын был задержан и отправлен в СИЗО на время следствия», — рассказали в ведомстве. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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