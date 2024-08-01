В Пермском крае пьяный мужчина забил до смерти свою пожилую мать

01 августа 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Пермяка будут судить за убийство матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Очере (Пермский край) мужчина до смерти забил свою пожилую мать. В этот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Преступление было совершено в мае 2023 года. По данным следствия, находясь в квартиру и будучи пьяным, пермяк нанес множественные удары руками и ногами своей матери. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Ее сын был задержан и отправлен в СИЗО на время следствия», — рассказали в ведомстве. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Очере (Пермский край) мужчина до смерти забил свою пожилую мать. В этот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Преступление было совершено в мае 2023 года. По данным следствия, находясь в квартиру и будучи пьяным, пермяк нанес множественные удары руками и ногами своей матери. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Ее сын был задержан и отправлен в СИЗО на время следствия», — рассказали в ведомстве. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения.