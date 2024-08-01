Челябинский губернатор Текслер потребовал усилить охрану затопленных домов. Видео

01 августа 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

В регионе подтоплены сотни домов Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал усилить охрану и временно переселить людей из затопленных домов. Такое поручение главам муниципальных образований глава региона сделал на заседании оперативного штаба 1 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. «Я об этом несколько дней говорю, про жилые помещения, про то, что там, где есть вода, люди находиться не должны. Сегодня в Миассе эти случаи мы фиксировали, на месте были приняты решения по дополнительной охране и соблюдению общественного порядка», — цитирует слова губернатора пресс-служба правительства области. Текслер подчеркнул, что люди беспокоятся о сохранности своего имущества, поэтому вынуждены ночевать в домах, затопленных водой. Он потребовал, чтобы главы муниципалитетов дали соответствующие распоряжения и усилили охрану квартир. «Какие-то есть сложности, что на месте не можете решение принять? Мы приезжаем, люди задают вопросы, что нет поста, на месте вполне можно, не обязательно, чтобы губернатор приезжал с руководителем главка для того, чтобы фиксировать эти моменты», — добавил Текслер. Он подчеркнул, что главное, чтобы люди были в безопасности. Ранее URA.RU сообщало о том, что глава региона лично посетил подтопленные территории для того, чтобы встретиться с жителями и узнать их проблемы. Кроме того, он дал обещание помочь всем пострадавшим от ливней и подтопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал усилить охрану и временно переселить людей из затопленных домов. Такое поручение главам муниципальных образований глава региона сделал на заседании оперативного штаба 1 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. «Я об этом несколько дней говорю, про жилые помещения, про то, что там, где есть вода, люди находиться не должны. Сегодня в Миассе эти случаи мы фиксировали, на месте были приняты решения по дополнительной охране и соблюдению общественного порядка», — цитирует слова губернатора пресс-служба правительства области. Текслер подчеркнул, что люди беспокоятся о сохранности своего имущества, поэтому вынуждены ночевать в домах, затопленных водой. Он потребовал, чтобы главы муниципалитетов дали соответствующие распоряжения и усилили охрану квартир. «Какие-то есть сложности, что на месте не можете решение принять? Мы приезжаем, люди задают вопросы, что нет поста, на месте вполне можно, не обязательно, чтобы губернатор приезжал с руководителем главка для того, чтобы фиксировать эти моменты», — добавил Текслер. Он подчеркнул, что главное, чтобы люди были в безопасности. Ранее URA.RU сообщало о том, что глава региона лично посетил подтопленные территории для того, чтобы встретиться с жителями и узнать их проблемы. Кроме того, он дал обещание помочь всем пострадавшим от ливней и подтопления.