ТАСС: ВСУ покинули ключевые позиции в районе Клещеевки

ВСУ с большими потерями покинули ключевые позиции в районе Клещеевки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли с ключевых позиций в районе Клещеевки на артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении тоже покинули», — рассказали ТАСС в силовых структурах, добавив, что украинские военные покинули позиции с большими потерями. Кроме того, в структурах отметили, что на этом участке линия обороны ВСУ «надломилась».
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