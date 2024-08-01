ТАСС: ВСУ покинули ключевые позиции в районе Клещеевки

01 августа 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

ВСУ с большими потерями покинули ключевые позиции в районе Клещеевки Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли с ключевых позиций в районе Клещеевки на артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. «Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении тоже покинули», — рассказали ТАСС в силовых структурах, добавив, что украинские военные покинули позиции с большими потерями. Кроме того, в структурах отметили, что на этом участке линия обороны ВСУ «надломилась». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли с ключевых позиций в районе Клещеевки на артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. «Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении тоже покинули», — рассказали ТАСС в силовых структурах, добавив, что украинские военные покинули позиции с большими потерями. Кроме того, в структурах отметили, что на этом участке линия обороны ВСУ «надломилась».