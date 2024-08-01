ТАСС: ВСУ покинули ключевые позиции в районе Клещеевки

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ВСУ с большими потерями покинули ключевые позиции в районе Клещеевки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли с ключевых позиций в районе Клещеевки на артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении тоже покинули», — рассказали ТАСС в силовых структурах, добавив, что украинские военные покинули позиции с большими потерями. Кроме того, в структурах отметили, что на этом участке линия обороны ВСУ «надломилась».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли с ключевых позиций в районе Клещеевки на артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. «Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении тоже покинули», — рассказали ТАСС в силовых структурах, добавив, что украинские военные покинули позиции с большими потерями. Кроме того, в структурах отметили, что на этом участке линия обороны ВСУ «надломилась».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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