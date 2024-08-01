Песков заявил, что Кремль пока не комментирует обмен заключенными с США

01 августа 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отказался комментировать тему с обменом заключенных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль на данный момент не будет давать никаких комментариев по поводу обмена заключенными между США и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными в Турции», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Ранее в Турции приземлился самолет. На его борту находятся заключенные, которых Россия обменяет с США. Среди них, вероятно: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан Минюстом РФ иноагентом). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль на данный момент не будет давать никаких комментариев по поводу обмена заключенными между США и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными в Турции», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Ранее в Турции приземлился самолет. На его борту находятся заключенные, которых Россия обменяет с США. Среди них, вероятно: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан Минюстом РФ иноагентом).