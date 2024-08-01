Песков заявил, что Кремль пока не комментирует обмен заключенными с США

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
Дмитрий Песков отказался комментировать тему с обменом заключенных Фото:

Кремль на данный момент не будет давать никаких комментариев по поводу обмена заключенными между США и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными в Турции», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в Турции приземлился самолет. На его борту находятся заключенные, которых Россия обменяет с США. Среди них, вероятно: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан Минюстом РФ иноагентом).

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Кремль на данный момент не будет давать никаких комментариев по поводу обмена заключенными между США и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными в Турции», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Ранее в Турции приземлился самолет. На его борту находятся заключенные, которых Россия обменяет с США. Среди них, вероятно: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан Минюстом РФ иноагентом).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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