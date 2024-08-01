Песков: мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится

01 августа 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал переговоры с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирный саммит по Украине с участием России пока не готовится. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «Никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали во время интервью «Комсомольской правде». Песков отметил, что вести диалог с Украиной можно, однако доверять офису главы страны Владимиру Зеленскому нельзя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирный саммит по Украине с участием России пока не готовится. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «Никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали во время интервью «Комсомольской правде». Песков отметил, что вести диалог с Украиной можно, однако доверять офису главы страны Владимиру Зеленскому нельзя.