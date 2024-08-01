Песков: мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится

Дмитрий Песков прокомментировал переговоры с Украиной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мирный саммит по Украине с участием России пока не готовится. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.
«Никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали во время интервью «Комсомольской правде». Песков отметил, что вести диалог с Украиной можно, однако доверять офису главы страны Владимиру Зеленскому нельзя.
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