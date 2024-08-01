Песков: мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал переговоры с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мирный саммит по Украине с участием России пока не готовится. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.

«Никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали во время интервью «Комсомольской правде». Песков отметил, что вести диалог с Украиной можно, однако доверять офису главы страны Владимиру Зеленскому нельзя.

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Мирный саммит по Украине с участием России пока не готовится. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «Никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали во время интервью «Комсомольской правде». Песков отметил, что вести диалог с Украиной можно, однако доверять офису главы страны Владимиру Зеленскому нельзя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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