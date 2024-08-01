Песков: Путин, славу Богу, не видел открытие Олимпиды в Париже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Глава России Владимир Путин не видел открытие Олимпиады в Париже. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент вряд ли видел открытие Олимпиады, и слава Богу. То, что я увидел в выжимке мне понравилось, сама идея очень необычная и красивая. Можно было бы говорить что это очень красиво, если бы не ужасающие эксцессы», — заявил Дмитрий Песков во время эфира «Комсомольской правде».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава России Владимир Путин не видел открытие Олимпиады в Париже. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент вряд ли видел открытие Олимпиады, и слава Богу. То, что я увидел в выжимке мне понравилось, сама идея очень необычная и красивая. Можно было бы говорить что это очень красиво, если бы не ужасающие эксцессы», — заявил Дмитрий Песков во время эфира «Комсомольской правде».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...