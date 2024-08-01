Песков: Путин, славу Богу, не видел открытие Олимпиды в Париже

Глава России Владимир Путин не видел открытие Олимпиады в Париже. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент вряд ли видел открытие Олимпиады, и слава Богу. То, что я увидел в выжимке мне понравилось, сама идея очень необычная и красивая. Можно было бы говорить что это очень красиво, если бы не ужасающие эксцессы», — заявил Дмитрий Песков во время эфира «Комсомольской правде».
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