Песков впервые заявил, что стал дедушкой

Дмитрий Песков стал дедушкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые рассказал, что у него есть внучка. Ее зовут Алиса, и она учится в школе.
«Внучка Алиса. Она достаточно взрослая, уже учится в школе. Но сколько лет, говорить не буду. Беседую с ней редко, но очень интересно», — заявил Песков на трансляции «Комсомольской правды». Он также добавил, что его жена установила семейную традицию: по воскресеньям все дети обязательно приезжают к ним домой.
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