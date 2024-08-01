Песков впервые заявил, что стал дедушкой

01 августа 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков стал дедушкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые рассказал, что у него есть внучка. Ее зовут Алиса, и она учится в школе. «Внучка Алиса. Она достаточно взрослая, уже учится в школе. Но сколько лет, говорить не буду. Беседую с ней редко, но очень интересно», — заявил Песков на трансляции «Комсомольской правды». Он также добавил, что его жена установила семейную традицию: по воскресеньям все дети обязательно приезжают к ним домой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые рассказал, что у него есть внучка. Ее зовут Алиса, и она учится в школе. «Внучка Алиса. Она достаточно взрослая, уже учится в школе. Но сколько лет, говорить не буду. Беседую с ней редко, но очень интересно», — заявил Песков на трансляции «Комсомольской правды». Он также добавил, что его жена установила семейную традицию: по воскресеньям все дети обязательно приезжают к ним домой.