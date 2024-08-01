Песков впервые заявил, что стал дедушкой

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков стал дедушкой Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые рассказал, что у него есть внучка. Ее зовут Алиса, и она учится в школе.

«Внучка Алиса. Она достаточно взрослая, уже учится в школе. Но сколько лет, говорить не буду. Беседую с ней редко, но очень интересно», — заявил Песков на трансляции «Комсомольской правды». Он также добавил, что его жена установила семейную традицию: по воскресеньям все дети обязательно приезжают к ним домой.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые рассказал, что у него есть внучка. Ее зовут Алиса, и она учится в школе. «Внучка Алиса. Она достаточно взрослая, уже учится в школе. Но сколько лет, говорить не буду. Беседую с ней редко, но очень интересно», — заявил Песков на трансляции «Комсомольской правды». Он также добавил, что его жена установила семейную традицию: по воскресеньям все дети обязательно приезжают к ним домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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