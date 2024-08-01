Тагильчанка отругала спасателей на завалах дома, заявив, что они не там ищут

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Предположительно, под завалами остаются люди Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

С жительницей рухнувшего дома в Нижнем Тагиле случился нервный срыв во время поисков людей под завалами. Женщина, чей муж находится под обломками, заявила спасателям, что они ищут не в том месте. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который находится на месте событий.

«У женщины случился нервный срыв, истерика. Предположительно, у нее под завалами остался супруг. Она недовольна тем, что спасатели сейчас активно работают с правой стороны рухнувшего дома. Она считает, что ее муж с левой. Жительница вела себя агрессивно, успокоить ее удалось сотруднице МЧС, вероятно, психологу», — сказал журналист.

Взрыв в пятиэтажке Нижнего Тагила прогремел 1 августа. Обрушились два подъезда дома. Из-под завалов удалось поднять 15 пострадавших, последней была найдена женщина без признаков жизни. Позже полиция подтвердила, что она мертва. Все самое главное с места событий, — в трансляции URA.RU.

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С жительницей рухнувшего дома в Нижнем Тагиле случился нервный срыв во время поисков людей под завалами. Женщина, чей муж находится под обломками, заявила спасателям, что они ищут не в том месте. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который находится на месте событий. «У женщины случился нервный срыв, истерика. Предположительно, у нее под завалами остался супруг. Она недовольна тем, что спасатели сейчас активно работают с правой стороны рухнувшего дома. Она считает, что ее муж с левой. Жительница вела себя агрессивно, успокоить ее удалось сотруднице МЧС, вероятно, психологу», — сказал журналист. Взрыв в пятиэтажке Нижнего Тагила прогремел 1 августа. Обрушились два подъезда дома. Из-под завалов удалось поднять 15 пострадавших, последней была найдена женщина без признаков жизни. Позже полиция подтвердила, что она мертва. Все самое главное с места событий, — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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