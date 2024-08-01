Тагильчанка отругала спасателей на завалах дома, заявив, что они не там ищут

01 августа 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Предположительно, под завалами остаются люди Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом С жительницей рухнувшего дома в Нижнем Тагиле случился нервный срыв во время поисков людей под завалами. Женщина, чей муж находится под обломками, заявила спасателям, что они ищут не в том месте. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который находится на месте событий. «У женщины случился нервный срыв, истерика. Предположительно, у нее под завалами остался супруг. Она недовольна тем, что спасатели сейчас активно работают с правой стороны рухнувшего дома. Она считает, что ее муж с левой. Жительница вела себя агрессивно, успокоить ее удалось сотруднице МЧС, вероятно, психологу», — сказал журналист. Взрыв в пятиэтажке Нижнего Тагила прогремел 1 августа. Обрушились два подъезда дома. Из-под завалов удалось поднять 15 пострадавших, последней была найдена женщина без признаков жизни. Позже полиция подтвердила, что она мертва. Все самое главное с места событий, — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С жительницей рухнувшего дома в Нижнем Тагиле случился нервный срыв во время поисков людей под завалами. Женщина, чей муж находится под обломками, заявила спасателям, что они ищут не в том месте. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который находится на месте событий. «У женщины случился нервный срыв, истерика. Предположительно, у нее под завалами остался супруг. Она недовольна тем, что спасатели сейчас активно работают с правой стороны рухнувшего дома. Она считает, что ее муж с левой. Жительница вела себя агрессивно, успокоить ее удалось сотруднице МЧС, вероятно, психологу», — сказал журналист. Взрыв в пятиэтажке Нижнего Тагила прогремел 1 августа. Обрушились два подъезда дома. Из-под завалов удалось поднять 15 пострадавших, последней была найдена женщина без признаков жизни. Позже полиция подтвердила, что она мертва. Все самое главное с места событий, — в трансляции URA.RU.