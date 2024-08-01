Песков отреагировал на слова Путина, что он несет пургу

01 августа 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отреагировал на слова Владимира Путина Фото: Роман Наумов © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Владимира Путина, что он несет пургу. Представитель Кремля назвал это публичной критикой. «Да, критика. Публичная критика. Ну запомнили, красочно очень. Когда нет критики от президента — это самая высокая похвала», — сказал Песков на высказывание ведущего эфира «Комсомольской правды», который вспомнил слова Путина. Ранее президент заявил: «Иногда такую пургу несет Песков». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Владимира Путина, что он несет пургу. Представитель Кремля назвал это публичной критикой. «Да, критика. Публичная критика. Ну запомнили, красочно очень. Когда нет критики от президента — это самая высокая похвала», — сказал Песков на высказывание ведущего эфира «Комсомольской правды», который вспомнил слова Путина. Ранее президент заявил: «Иногда такую пургу несет Песков».