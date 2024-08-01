Песков отреагировал на слова Путина, что он несет пургу

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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, песков дмитрий
Дмитрий Песков отреагировал на слова Владимира Путина Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Владимира Путина, что он несет пургу. Представитель Кремля назвал это публичной критикой.

«Да, критика. Публичная критика. Ну запомнили, красочно очень. Когда нет критики от президента — это самая высокая похвала», — сказал Песков на высказывание ведущего эфира «Комсомольской правды», который вспомнил слова Путина. Ранее президент заявил: «Иногда такую пургу несет Песков».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Владимира Путина, что он несет пургу. Представитель Кремля назвал это публичной критикой. «Да, критика. Публичная критика. Ну запомнили, красочно очень. Когда нет критики от президента — это самая высокая похвала», — сказал Песков на высказывание ведущего эфира «Комсомольской правды», который вспомнил слова Путина. Ранее президент заявил: «Иногда такую пургу несет Песков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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