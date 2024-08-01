Екатеринбург готовится к ночным опрессовкам

01 августа 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Работы пройдут 6 и 7 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге пройдут ночные гидравлические испытания теплосетей без отключения горячей воды для жителей. Опрессовки запланированы на 6-7 и 7—8 августа, с 23:00 до 06:00, сообщили в пресс-службе городской администрации. «На время опрессовок владельцам зданий и сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов, а хозяевам складов и подвалов — предотвратить подтопления помещений», — сообщается в мэрии. Если екатеринбуржцы обнаружат утечки горячей воды, им следует немедленно сообщить об этом по указанным номерам телефонов дежурного диспетчера АО «ЕТК» или в МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: 329-33-52, 329-37-52, или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер АО «ЕТК») и по телефону 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пройдут ночные гидравлические испытания теплосетей без отключения горячей воды для жителей. Опрессовки запланированы на 6-7 и 7—8 августа, с 23:00 до 06:00, сообщили в пресс-службе городской администрации. «На время опрессовок владельцам зданий и сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов, а хозяевам складов и подвалов — предотвратить подтопления помещений», — сообщается в мэрии. Если екатеринбуржцы обнаружат утечки горячей воды, им следует немедленно сообщить об этом по указанным номерам телефонов дежурного диспетчера АО «ЕТК» или в МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: 329-33-52, 329-37-52, или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер АО «ЕТК») и по телефону 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).