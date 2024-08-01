Екатеринбург готовится к ночным опрессовкам

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Виды города. Екатеринбург, опрессовки, медицинская маска, рабочий в каске, рабочие, масочный режим, проверка труб
Работы пройдут 6 и 7 августа Фото:

В Екатеринбурге пройдут ночные гидравлические испытания теплосетей без отключения горячей воды для жителей. Опрессовки запланированы на 6-7 и 7—8 августа, с 23:00 до 06:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На время опрессовок владельцам зданий и сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов, а хозяевам складов и подвалов — предотвратить подтопления помещений», — сообщается в мэрии.

Если екатеринбуржцы обнаружат утечки горячей воды, им следует немедленно сообщить об этом по указанным номерам телефонов дежурного диспетчера АО «ЕТК» или в МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: 329-33-52, 329-37-52, или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер АО «ЕТК») и по телефону 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).

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В Екатеринбурге пройдут ночные гидравлические испытания теплосетей без отключения горячей воды для жителей. Опрессовки запланированы на 6-7 и 7—8 августа, с 23:00 до 06:00, сообщили в пресс-службе городской администрации. «На время опрессовок владельцам зданий и сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов, а хозяевам складов и подвалов — предотвратить подтопления помещений», — сообщается в мэрии. Если екатеринбуржцы обнаружат утечки горячей воды, им следует немедленно сообщить об этом по указанным номерам телефонов дежурного диспетчера АО «ЕТК» или в МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: 329-33-52, 329-37-52, или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер АО «ЕТК») и по телефону 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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