Власти города в ХМАО обследуют мосты, которые затопило во время паводка

01 августа 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Власти в ХМАО обследовали мосты, которые были затоплены во время паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) обследовали мосты, затопленные во время паводка. Они оценили состояние пяти сооружений в районе РЭБ флота и Старого Вартовска. «Специалисты Управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска проверили целостность пяти конструкций. Один мост находится на проезде от улицы 2П-2 к садово-огородническим товариществам „Буровик“, „Березка“, „Рубин“, еще четыре — в старой части города, в районе СОТ „Ремонтник-87“», — сообщил официальный сайт властей Нижневартовска. Специалисты осмотрели опоры мостов, просадку конструкции, целостность элементов, техническое состояние труб под проезжей частью дороги и предварительно оценили состояние мостов как удовлетворительное. По результатам обследования будет составлен отчет и даны рекомендации по устранению возможных дефектов. Проверка мостов входит в план мер по устранению последствий паводка. Также специалисты обследуют дороги, ремонтируют размытые водой участки. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО возобновили движение по понтонному мосту на Охтеурской переправе. Мост разбирали на время паводка из-за повышения воды в реке Вах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Нижневартовска (ХМАО) обследовали мосты, затопленные во время паводка. Они оценили состояние пяти сооружений в районе РЭБ флота и Старого Вартовска. «Специалисты Управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска проверили целостность пяти конструкций. Один мост находится на проезде от улицы 2П-2 к садово-огородническим товариществам „Буровик“, „Березка“, „Рубин“, еще четыре — в старой части города, в районе СОТ „Ремонтник-87“», — сообщил официальный сайт властей Нижневартовска. Специалисты осмотрели опоры мостов, просадку конструкции, целостность элементов, техническое состояние труб под проезжей частью дороги и предварительно оценили состояние мостов как удовлетворительное. По результатам обследования будет составлен отчет и даны рекомендации по устранению возможных дефектов. Проверка мостов входит в план мер по устранению последствий паводка. Также специалисты обследуют дороги, ремонтируют размытые водой участки. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО возобновили движение по понтонному мосту на Охтеурской переправе. Мост разбирали на время паводка из-за повышения воды в реке Вах.