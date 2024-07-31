Власти города в ХМАО обследуют мосты, которые затопило во время паводка

Власти Нижневартовска (ХМАО) обследовали мосты, затопленные во время паводка. Они оценили состояние пяти сооружений в районе РЭБ флота и Старого Вартовска.
«Специалисты Управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска проверили целостность пяти конструкций. Один мост находится на проезде от улицы 2П-2 к садово-огородническим товариществам „Буровик“, „Березка“, „Рубин“, еще четыре — в старой части города, в районе СОТ „Ремонтник-87“», — сообщил официальный сайт властей Нижневартовска.
Специалисты осмотрели опоры мостов, просадку конструкции, целостность элементов, техническое состояние труб под проезжей частью дороги и предварительно оценили состояние мостов как удовлетворительное. По результатам обследования будет составлен отчет и даны рекомендации по устранению возможных дефектов. Проверка мостов входит в план мер по устранению последствий паводка. Также специалисты обследуют дороги, ремонтируют размытые водой участки.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО возобновили движение по понтонному мосту на Охтеурской переправе. Мост разбирали на время паводка из-за повышения воды в реке Вах.
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