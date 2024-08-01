Куйвашев направил сотни миллионов рублей пострадавшим при ЧП в Нижнем Тагиле

01 августа 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

230 млн руб., выделенные Куйвашевым, будут направлены на расселение пострадавших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим при обрушении части дома в Нижнем Тагиле и расселение его жителей. Эти данные опубликовали в департаменте информполитики региона. «Куйвашев распорядился выделить более 240 миллионов рублей из резервного фонда правительства Свердловской области на оказание помощи пострадавшим во время обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, а также на расселение жителей, оставшихся без крова. Средства пойдут на единовременную финансовую помощь гражданам», — говорится в заявлении. По этому распоряжению, каждому пострадавшему, кто полностью утратил имущество, полагается по 150 тыс. руб. Частичная его потеря предполагает 75 тыс. руб. из областного бюджета. Выплату в размере 600 тыс. руб. направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тыс. руб. выплатят при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 млн за каждого погибшего. Помимо всего для расселения жителей обрушенного дома будет потрачено 230 млн руб. Еще 700 тыс. руб. потрачено на пункты временного содержания. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим при обрушении части дома в Нижнем Тагиле и расселение его жителей. Эти данные опубликовали в департаменте информполитики региона. «Куйвашев распорядился выделить более 240 миллионов рублей из резервного фонда правительства Свердловской области на оказание помощи пострадавшим во время обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, а также на расселение жителей, оставшихся без крова. Средства пойдут на единовременную финансовую помощь гражданам», — говорится в заявлении. По этому распоряжению, каждому пострадавшему, кто полностью утратил имущество, полагается по 150 тыс. руб. Частичная его потеря предполагает 75 тыс. руб. из областного бюджета. Выплату в размере 600 тыс. руб. направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тыс. руб. выплатят при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 млн за каждого погибшего. Помимо всего для расселения жителей обрушенного дома будет потрачено 230 млн руб. Еще 700 тыс. руб. потрачено на пункты временного содержания. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.