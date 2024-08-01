Челябинский врач рассказала о тяжелых симптомах отравления грибами

Заместитель главного врача по медицинской части районной больницы Еманжелинска (Челябинская область) Алия Мусина рассказал о причинах и тяжелых симптомах отправления грибами. По ее словам, при тяжелом отравлении поганками пациент неконтактен или неадекватен.
«При тяжелой форме отравления возникает сопор, жизненно важные функции организма угнетены. Пациент неконтактен или неадекватен. В этом случае нужна экстренная транспортировка в ближайшее реанимационное отделение. До ее начала обязательно должна быть обеспечена первая помощь, а также непрерывный мониторинг основных жизненных показателей», — сообщила медик в telegram-канале регионального минздрава.
По ее словам, общие симптомы отравления грибами: диарея, боли около пупка схваткообразного или колющего характера, рвота, тошнота. Мусина отметила, что основная причина отравления — неумение отличать съедобные грибы от несъедобных. В 95% случаев — это слабые познания грибника. Как правило, в пищу употребляют токсичный продукт, внешне напоминающий съедобную разновидность.
Если после употребления грибов возникли признаки отравления, нужно немедленно вызвать бригаду скорой помощи. До ее приезда необходимо спровоцируйте рвоту, что позволит уменьшить тяжесть отравления, советует медик.
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