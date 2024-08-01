Пермские волонтеры объявили срочный сбор на поиск пропавшей 11-летней девочки

Прикамские волонтеры вечером 1 августа объявили о срочном сборе на поиски пропавшей 11-летней девочки. По данным отряда имени Ирины Бухановой, желающие помочь должны прибыть по месту происшествия в деревню Шилово.
«Дата сбора: 1 августа 2024. Поиск 11-летней девочки. Точка сбора: Пермский край, деревня Шилово, улица 9 Мая, дом 17а. Форма одежды (лес): по погоде, ярка и удобная. С собой желательно иметь воду, заряженный полностью телефон. Просьба установить на смартфон приложение „Геотрекер“ для записи трека движения», — написано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Где сейчас находится ребенок неизвестно. Юная жительница Прикамья 1 августа вышла из дома примерно в 15:00 и пропала.
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Прикамские волонтеры вечером 1 августа объявили о срочном сборе на поиски пропавшей 11-летней девочки. По данным отряда имени Ирины Бухановой, желающие помочь должны прибыть по месту происшествия в деревню Шилово. «Дата сбора: 1 августа 2024. Поиск 11-летней девочки. Точка сбора: Пермский край, деревня Шилово, улица 9 Мая, дом 17а. Форма одежды (лес): по погоде, ярка и удобная. С собой желательно иметь воду, заряженный полностью телефон. Просьба установить на смартфон приложение „Геотрекер“ для записи трека движения», — написано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Где сейчас находится ребенок неизвестно. Юная жительница Прикамья 1 августа вышла из дома примерно в 15:00 и пропала.