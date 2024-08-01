Днем 1 августа под Пермью пропала 11-летняя девочка. Фото

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Октябрь в городе. Челябинск, ребенок, сквер, аллея, алое поле, подросток, парк, девочка, школьница, спина ребенка
Во что была одета попавшая — неизвестно (архивное фото) Фото:

В Пермском муниципальном округе днем 1 августа пропала 11-летняя девочка. О местоположении ребенка сейчас никто ничего не знает, передают добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск».

«Поиск девочки 2013 года рождения. Она пропала днем 1 августа в деревне Шилово Пермского округа», — написано в telegram-канале волонтеров.

По данным отряда, ребенку на вид 12-13 лет. Во что она была одета — неизвестно.

Где сейчас находится ребенок, никто не знает
Где сейчас находится ребенок, никто не знает

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В Пермском муниципальном округе днем 1 августа пропала 11-летняя девочка. О местоположении ребенка сейчас никто ничего не знает, передают добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск». «Поиск девочки 2013 года рождения. Она пропала днем 1 августа в деревне Шилово Пермского округа», — написано в telegram-канале волонтеров. По данным отряда, ребенку на вид 12-13 лет. Во что она была одета — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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