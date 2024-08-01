Во что была одета попавшая — неизвестно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском муниципальном округе днем 1 августа пропала 11-летняя девочка. О местоположении ребенка сейчас никто ничего не знает, передают добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск».

«Поиск девочки 2013 года рождения. Она пропала днем 1 августа в деревне Шилово Пермского округа», — написано в telegram-канале волонтеров.

По данным отряда, ребенку на вид 12-13 лет. Во что она была одета — неизвестно.

Где сейчас находится ребенок, никто не знает telegram-канал «ПрикамьеПОИСК»