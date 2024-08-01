01 августа 2024

Зеленский объявил о перестановках в правительстве Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский готовит перестановки в правительстве Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие изменения в составе правительства. Об этом он рассказал в своем Telegram.

«На правительственном уровне готовятся кадровые решения», — отметил Зеленский в обращении. Оно опубликовано в его telegram-канале.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщал о планах Зеленского по реформированию кабинета министров, включая изменение функций некоторых министерств. По информации «Украинской правды», президент может быть недоволен работой действующего премьер-министра и рассматривает вопрос его замены.

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие изменения в составе правительства. Об этом он рассказал в своем Telegram. «На правительственном уровне готовятся кадровые решения», — отметил Зеленский в обращении. Оно опубликовано в его telegram-канале. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщал о планах Зеленского по реформированию кабинета министров, включая изменение функций некоторых министерств. По информации «Украинской правды», президент может быть недоволен работой действующего премьер-министра и рассматривает вопрос его замены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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