Зеленский объявил о перестановках в правительстве Украины

Зеленский готовит перестановки в правительстве
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие изменения в составе правительства. Об этом он рассказал в своем Telegram.
«На правительственном уровне готовятся кадровые решения», — отметил Зеленский в обращении. Оно опубликовано в его telegram-канале.
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщал о планах Зеленского по реформированию кабинета министров, включая изменение функций некоторых министерств. По информации «Украинской правды», президент может быть недоволен работой действующего премьер-министра и рассматривает вопрос его замены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.