Зеленский объявил о перестановках в правительстве Украины

02 августа 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Зеленский готовит перестановки в правительстве Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие изменения в составе правительства. Об этом он рассказал в своем Telegram. «На правительственном уровне готовятся кадровые решения», — отметил Зеленский в обращении. Оно опубликовано в его telegram-канале. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщал о планах Зеленского по реформированию кабинета министров, включая изменение функций некоторых министерств. По информации «Украинской правды», президент может быть недоволен работой действующего премьер-министра и рассматривает вопрос его замены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие изменения в составе правительства. Об этом он рассказал в своем Telegram. «На правительственном уровне готовятся кадровые решения», — отметил Зеленский в обращении. Оно опубликовано в его telegram-канале. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщал о планах Зеленского по реформированию кабинета министров, включая изменение функций некоторых министерств. По информации «Украинской правды», президент может быть недоволен работой действующего премьер-министра и рассматривает вопрос его замены.