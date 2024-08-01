Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили девочку Аню, которая вместе с подругой Полиной (ее спасли ранее), была в одной из квартир дома по ул. Сибирская, 81 в момент обрушения. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает корреспондент URA.RU.
Обрушение в пятиэтажке произошло в полдень 1 августа. По официальным данным, погибли два человека (информация о третьем пока лишь неофициальная). Ранее МЧС публиковало кадры спасения Полины. Она — опять же, по неофициальной информации, была передана врачам без сознания. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.
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