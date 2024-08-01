01 августа 2024

Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили девочку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Сколько еще человек остаются под завалами, доподлинно не известно Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили девочку Аню, которая вместе с подругой Полиной (ее спасли ранее), была в одной из квартир дома по ул. Сибирская, 81 в момент обрушения. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает корреспондент URA.RU.

Обрушение в пятиэтажке произошло в полдень 1 августа. По официальным данным, погибли два человека (информация о третьем пока лишь неофициальная). Ранее МЧС публиковало кадры спасения Полины. Она — опять же, по неофициальной информации, была передана врачам без сознания. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.

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Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили девочку Аню, которая вместе с подругой Полиной (ее спасли ранее), была в одной из квартир дома по ул. Сибирская, 81 в момент обрушения. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает корреспондент URA.RU. Обрушение в пятиэтажке произошло в полдень 1 августа. По официальным данным, погибли два человека (информация о третьем пока лишь неофициальная). Ранее МЧС публиковало кадры спасения Полины. Она — опять же, по неофициальной информации, была передана врачам без сознания. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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