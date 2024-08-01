01 августа 2024

В Николаеве ударили по аэродрому для тренировок украинских пилотов

© Служба новостей «URA.RU»
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На аэродроме проводили учебу иностранцы Фото:

Городской аэродром в Николаеве, где проходила подготовка украинских летчиков с англоязычными инструкторами, подвергся удару. Об этом сообщает представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилет в городской аэродром. Там тренировались пилоты с англоязычными инструкторами», — сказал Лебедев в беседе с ТАСС. Информация о возможных жертвах и разрушениях на момент публикации не предоставляется.

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Городской аэродром в Николаеве, где проходила подготовка украинских летчиков с англоязычными инструкторами, подвергся удару. Об этом сообщает представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Прилет в городской аэродром. Там тренировались пилоты с англоязычными инструкторами», — сказал Лебедев в беседе с ТАСС. Информация о возможных жертвах и разрушениях на момент публикации не предоставляется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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