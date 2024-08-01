В Николаеве ударили по аэродрому для тренировок украинских пилотов

02 августа 2024 в 00:51 Размер текста - 17 +

На аэродроме проводили учебу иностранцы Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones Городской аэродром в Николаеве, где проходила подготовка украинских летчиков с англоязычными инструкторами, подвергся удару. Об этом сообщает представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Прилет в городской аэродром. Там тренировались пилоты с англоязычными инструкторами», — сказал Лебедев в беседе с ТАСС. Информация о возможных жертвах и разрушениях на момент публикации не предоставляется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Городской аэродром в Николаеве, где проходила подготовка украинских летчиков с англоязычными инструкторами, подвергся удару. Об этом сообщает представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Прилет в городской аэродром. Там тренировались пилоты с англоязычными инструкторами», — сказал Лебедев в беседе с ТАСС. Информация о возможных жертвах и разрушениях на момент публикации не предоставляется.