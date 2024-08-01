В Николаеве ударили по аэродрому для тренировок украинских пилотов

На аэродроме проводили учебу иностранцы
Городской аэродром в Николаеве, где проходила подготовка украинских летчиков с англоязычными инструкторами, подвергся удару. Об этом сообщает представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Прилет в городской аэродром. Там тренировались пилоты с англоязычными инструкторами», — сказал Лебедев в беседе с ТАСС. Информация о возможных жертвах и разрушениях на момент публикации не предоставляется.
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