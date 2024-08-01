01 августа 2024

Сразу три ведомства Казахстана поддержали запрет пропаганды ЛГБТ*

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, флаг казахстана, посольство казахстана
Автором петиции стала общественница Багила Балтабаева Фото:

Минздрав, МВД и Минпросвещения Казахстана поддержали петицию о запрете ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, запрещена в РФ).Петиция против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в конце мая появилась на сайте Epetition.kz.

«Петиция набрала достаточное количество подписей для ее официального рассмотрения. Мнение о ней высказали представители Минздрава, МВД и Минпросвещения Казахстана. В ходе заседания рабочей группы принято решение поддержать петицию в части требований „защитить, оградить подростков и детей от пропаганды ЛГБТ“», — сообщает Astana TV.

Автор петиции — председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. Она выступила против демонстрации отношении членов ЛГБТ на улицах Казахстана. На публичном обсуждении были и те, кто выступил против этой инициативы, которая якобы нарушает права человека.

Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в Республике Казахстан» собрала необходимые 50 тысяч подписей в июне. Министерства культуры Казахстана выступило организатором рабочей группы,в которую вошли не только представители госорганов, но и общественники, пишет телеканал RT.

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Минздрав, МВД и Минпросвещения Казахстана поддержали петицию о запрете ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, запрещена в РФ).Петиция против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в конце мая появилась на сайте Epetition.kz. «Петиция набрала достаточное количество подписей для ее официального рассмотрения. Мнение о ней высказали представители Минздрава, МВД и Минпросвещения Казахстана. В ходе заседания рабочей группы принято решение поддержать петицию в части требований „защитить, оградить подростков и детей от пропаганды ЛГБТ“», — сообщает Astana TV. Автор петиции — председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. Она выступила против демонстрации отношении членов ЛГБТ на улицах Казахстана. На публичном обсуждении были и те, кто выступил против этой инициативы, которая якобы нарушает права человека. Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в Республике Казахстан» собрала необходимые 50 тысяч подписей в июне. Министерства культуры Казахстана выступило организатором рабочей группы,в которую вошли не только представители госорганов, но и общественники, пишет телеканал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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