Сразу три ведомства Казахстана поддержали запрет пропаганды ЛГБТ*

02 августа 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Автором петиции стала общественница Багила Балтабаева Фото: Георгий Бергал © URA.RU Минздрав, МВД и Минпросвещения Казахстана поддержали петицию о запрете ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, запрещена в РФ).Петиция против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в конце мая появилась на сайте Epetition.kz. «Петиция набрала достаточное количество подписей для ее официального рассмотрения. Мнение о ней высказали представители Минздрава, МВД и Минпросвещения Казахстана. В ходе заседания рабочей группы принято решение поддержать петицию в части требований „защитить, оградить подростков и детей от пропаганды ЛГБТ“», — сообщает Astana TV . Автор петиции — председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. Она выступила против демонстрации отношении членов ЛГБТ на улицах Казахстана. На публичном обсуждении были и те, кто выступил против этой инициативы, которая якобы нарушает права человека. Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в Республике Казахстан» собрала необходимые 50 тысяч подписей в июне. Министерства культуры Казахстана выступило организатором рабочей группы,в которую вошли не только представители госорганов, но и общественники, пишет телеканал RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минздрав, МВД и Минпросвещения Казахстана поддержали петицию о запрете ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, запрещена в РФ).Петиция против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в конце мая появилась на сайте Epetition.kz. «Петиция набрала достаточное количество подписей для ее официального рассмотрения. Мнение о ней высказали представители Минздрава, МВД и Минпросвещения Казахстана. В ходе заседания рабочей группы принято решение поддержать петицию в части требований „защитить, оградить подростков и детей от пропаганды ЛГБТ“», — сообщает Astana TV. Автор петиции — председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. Она выступила против демонстрации отношении членов ЛГБТ на улицах Казахстана. На публичном обсуждении были и те, кто выступил против этой инициативы, которая якобы нарушает права человека. Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в Республике Казахстан» собрала необходимые 50 тысяч подписей в июне. Министерства культуры Казахстана выступило организатором рабочей группы,в которую вошли не только представители госорганов, но и общественники, пишет телеканал RT.