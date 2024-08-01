Под завалами дома в Нижнем Тагиле пропала школьница, ее мать в больнице. Видео

02 августа 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Поисковая операция продлится всю ночь Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле ищут 16-летнюю Алену, которая в момент взрыва отдыхала в своей комнате в квартире №14 на втором этаже. Об этом URA.RU рассказал родственник, который сейчас на месте ЧП. По словам мужчины, он с женой приехал из Тюмени — как только узнал о случившемся. «Здесь живут родственники моей жены — родная тетя с мужем. Их достали, а дочку ждем [когда найдут]. Пока ехали [из Тюмени], три раза говорили, что ее нашли, в итоге ни фига не нашли. Отец [Алены] где-то здесь, ее мать в больнице в полутяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Отец на кухне был, на первый этаж упал [в момент обрушения], она [жена] была в спальне, Алена в своей комнате — тоже спала», — поделился собеседник. ЧП произошло в полдень 1 августа. После мощного газового хлопка рухнули два подъезда дома. По данным МЧС, на текущий момент из-под завалов достали 14 человек, восемь из них — дети. Есть двое погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле ищут 16-летнюю Алену, которая в момент взрыва отдыхала в своей комнате в квартире №14 на втором этаже. Об этом URA.RU рассказал родственник, который сейчас на месте ЧП. По словам мужчины, он с женой приехал из Тюмени — как только узнал о случившемся. «Здесь живут родственники моей жены — родная тетя с мужем. Их достали, а дочку ждем [когда найдут]. Пока ехали [из Тюмени], три раза говорили, что ее нашли, в итоге ни фига не нашли. Отец [Алены] где-то здесь, ее мать в больнице в полутяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Отец на кухне был, на первый этаж упал [в момент обрушения], она [жена] была в спальне, Алена в своей комнате — тоже спала», — поделился собеседник. ЧП произошло в полдень 1 августа. После мощного газового хлопка рухнули два подъезда дома. По данным МЧС, на текущий момент из-под завалов достали 14 человек, восемь из них — дети. Есть двое погибших.