Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле ищут 16-летнюю Алену, которая в момент взрыва отдыхала в своей комнате в квартире №14 на втором этаже. Об этом URA.RU рассказал родственник, который сейчас на месте ЧП.
По словам мужчины, он с женой приехал из Тюмени — как только узнал о случившемся. «Здесь живут родственники моей жены — родная тетя с мужем. Их достали, а дочку ждем [когда найдут]. Пока ехали [из Тюмени], три раза говорили, что ее нашли, в итоге ни фига не нашли. Отец [Алены] где-то здесь, ее мать в больнице в полутяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Отец на кухне был, на первый этаж упал [в момент обрушения], она [жена] была в спальне, Алена в своей комнате — тоже спала», — поделился собеседник.
ЧП произошло в полдень 1 августа. После мощного газового хлопка рухнули два подъезда дома. По данным МЧС, на текущий момент из-под завалов достали 14 человек, восемь из них — дети. Есть двое погибших.
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