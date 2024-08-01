01 августа 2024

Под завалами дома в Нижнем Тагиле пропала школьница, ее мать в больнице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
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новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле ищут 16-летнюю Алену, которая в момент взрыва отдыхала в своей комнате в квартире №14 на втором этаже. Об этом URA.RU рассказал родственник, который сейчас на месте ЧП.

По словам мужчины, он с женой приехал из Тюмени — как только узнал о случившемся. «Здесь живут родственники моей жены — родная тетя с мужем. Их достали, а дочку ждем [когда найдут]. Пока ехали [из Тюмени], три раза говорили, что ее нашли, в итоге ни фига не нашли. Отец [Алены] где-то здесь, ее мать в больнице в полутяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Отец на кухне был, на первый этаж упал [в момент обрушения], она [жена] была в спальне, Алена в своей комнате — тоже спала», — поделился собеседник.

ЧП произошло в полдень 1 августа. После мощного газового хлопка рухнули два подъезда дома. По данным МЧС, на текущий момент из-под завалов достали 14 человек, восемь из них — дети. Есть двое погибших.

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Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле ищут 16-летнюю Алену, которая в момент взрыва отдыхала в своей комнате в квартире №14 на втором этаже. Об этом URA.RU рассказал родственник, который сейчас на месте ЧП. По словам мужчины, он с женой приехал из Тюмени — как только узнал о случившемся. «Здесь живут родственники моей жены — родная тетя с мужем. Их достали, а дочку ждем [когда найдут]. Пока ехали [из Тюмени], три раза говорили, что ее нашли, в итоге ни фига не нашли. Отец [Алены] где-то здесь, ее мать в больнице в полутяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Отец на кухне был, на первый этаж упал [в момент обрушения], она [жена] была в спальне, Алена в своей комнате — тоже спала», — поделился собеседник. ЧП произошло в полдень 1 августа. После мощного газового хлопка рухнули два подъезда дома. По данным МЧС, на текущий момент из-под завалов достали 14 человек, восемь из них — дети. Есть двое погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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