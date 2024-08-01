01 августа 2024

Прокуратура Германии была разочарована передачей одного из заключенных россиян

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Митинг Объединенной коммунистической партии, Союза коммунистической молодёжи, Российской коммунистической рабочей партии и Национал-большевистской партии у входа в гостиницу Метрополь, приуроченный к проведению послом ЕС в России Роланом Галарага конферен, германия, фрг, флаг фрг, посольство, посольство фрг
Прокуратура ФРГ была разочарована передачей Красикова Фото:

Генеральная прокуратура Германии выразила разочарование в связи с обменом бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного в ФРГ. Об этом сообщает FAZ.

«Генеральная прокуратура считала, что Красикова должен был официально помиловать президент Германии», — сообщает немецкое издание. Там отметили, что решение министра юстиции Марко Бушмана о воздержании от исполнения приговора вызвало недоумение у надзорного органа.

Обмен заключенными между Россией и странами Запада произошел 1 августа в Турции. Вадим Красиков, осужденный в ФРГ, был одним из переданных лиц.

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Генеральная прокуратура Германии выразила разочарование в связи с обменом бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного в ФРГ. Об этом сообщает FAZ. «Генеральная прокуратура считала, что Красикова должен был официально помиловать президент Германии», — сообщает немецкое издание. Там отметили, что решение министра юстиции Марко Бушмана о воздержании от исполнения приговора вызвало недоумение у надзорного органа. Обмен заключенными между Россией и странами Запада произошел 1 августа в Турции. Вадим Красиков, осужденный в ФРГ, был одним из переданных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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