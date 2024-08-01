Прокуратура Германии была разочарована передачей одного из заключенных россиян

Прокуратура ФРГ была разочарована передачей Красикова
Генеральная прокуратура Германии выразила разочарование в связи с обменом бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного в ФРГ. Об этом сообщает FAZ.
«Генеральная прокуратура считала, что Красикова должен был официально помиловать президент Германии», — сообщает немецкое издание. Там отметили, что решение министра юстиции Марко Бушмана о воздержании от исполнения приговора вызвало недоумение у надзорного органа.
Обмен заключенными между Россией и странами Запада произошел 1 августа в Турции. Вадим Красиков, осужденный в ФРГ, был одним из переданных лиц.
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